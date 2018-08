Anglès, un estiu musti

Pere Espinet i Coll anglès

Malauradament, ja estem arribant a finals d´estiu i hem vist que, al nostre poble, algunes de les tradicionals activitats lúdiques i d´esbarjo que es feien, enguany no s´han fet. El poble ha trobat a faltar, per esmentar-ne algunes, les festes com les del barri de Can Serra i del Nucli Antic, que amb un sopar-ball passàvem una bona estona i esbargíem de problemes el nostre cap. Les sardanes dels divendres han estat reduïdes a només dues audicions, tot i que la gent hi participava. També s´ha deixat de fer el cinema al camp d´esports, que tan bona acollida havia tingut. Enyorem les banyades nocturnes a les piscines, on el nostre jovent gaudia d´allò més; o com per veure cremar el fogueró de sant Joan, la gent ha hagut d´anar als pobles veïns.

Plegats, hem d´aconseguir recuperar aquells actes que tan bon ambient donaven al nostre poble. Si ho fem així, tindrem un Anglès molt més viu i més actiu. La gent es quedarà i tothom en sortirà beneficiat, des dels més petits als més grans.

Només ens resta agrair a molts anglesencs i anglesenques que, d´una manera ben desinteressada varen posar-hi el seu gra de sorra.



L´atenció d´Orange als no clients

frederic gómez pardo girona

Tinc el mòbil contractat amb Simyo. Des de fa uns dies no em funciona el contacte amb internet mitjançant dades, encara que sí amb wifi. Vaig contactar amb Simyo i em van enviar unes instruccions per tornar a configurar l´aparell; en les mateixes s´indica que si no aconsegueix la configuració amb Simyo com a operador, que s´intenti amb Orange. No ho he aconseguit ni amb un ni amb un altre. M´he dirigit a diversos establiments de reparació de mòbils i en cap d´ells han pogut solucionar el problema; sí que han comprovat que l´aparell està en perfectes condicions per la qual cosa el problema no és del mòbil sinó de Simyo o Orange. Com que a Girona no hi ha botiga de Simyo, vaig anar a una d´Orange per veure si hi havia alguna circumstància per part d´aquest operador que pogués afectar el meu problema; l´empleat, que per cert estava sol, em va dir que com que jo no era client d´Orange no em podia atendre i que, si volia, que em passés a Orange i m´atendria. No em va semblar ètic per aconseguir clients aprofitar-se dels problemes que es tinguin amb altres operadors i vaig marxar. Després vaig trucar al telèfon d´atenció d´Orange per queixar-me del tracte rebut, i van tornar a dir-me el mateix: que com que no era client de la seva empresa no podien atendre´m i que, si volia, podia passar-me a Orange. Li vaig contestar que amb tal amabilitat dels seus empleats, ja podien esperar asseguts que alguna vegada jo em canviés a Orange.



Embornals embossats

santi suñer vicens salt

Aquesta carta va dirigida als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià que tenen la concessió d´aigües i ens cobren un ronyó per l´aigua potable, escombraries i clavegueram.

Doncs d´això va la meva queixa, de les cloaques. Cada any veig per Girona els operaris que netejen els embornals perquè quan arribin fortes pluges, l´aigua que caigui pugui marxar ràpid.

Jo, aquí a Salt no els he vist mai que facin aquesta feina.

Aquí al carrer Teixidores n´hi ha un que te tanta brutícia que l´aigua hi queda estancada durant dies.

Hi poden venir a donar un cop d´ull, no es poden perdre: es davant de dos pàrquings.

Esperant que ho netegin, els veïns estarem contents.