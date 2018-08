Un cervell mosaic

El govern alemany ha aprovat un projecte de llei per introduir en el registre de naixement un tercer sexe, a més del masculí i el femení, sota la denominació de «l'altre» o «divers». La mesura segueix a la sentència del Constitucional de 2017 que instava a introduir una tercera opció en el registre de naixement i permetre amb això una inscripció positiva a aquelles persones que no pertanyen ni al sexe masculí ni al femení. Aquesta revolucionària llei es deu en bona mesura al seguiment de casos a Alemanya on s'ha vist que l'opció de sexe al moment de néixer en persones «intersexuals» havia causat molts casos d'infelicitat o trauma psicològic anys més tard.

Alemanya s'ha convertit així en el primer país europeu a trencar l'absolutisme ancestral de la idea del cervell binari que segmenta l'espècie humana entre dones i homes. És un pas fonamental en la lluita cap a la igualtat de gènere en tant que desacredita la superioritat masculina, basada en la suposició no demostrada que els cervells dels homes són diferents dels de les dones i millors, de la mateixa manera que el físic masculí –superior de mitjana al femení– indica major fortalesa. Ara la ciència ha demostrat categòricament que el cervell humà és un mosaic genètic ja en el desenvolupament embrionari que requereix milers de milions de cèl·lules i centenars de molècules que el guiïn. Els gens que dirigeixen el procés varien en cada individu. Si els gens varien, les proteïnes que aquests codifiquen també ho fan. No és sorprenent que amb tots aquests agents involucrats el desenvolupament del cervell humà desafiï encasellar-se en categories estrictes.

Aquesta visió del cervell humà difumina el nexe entre allò biològic i allò cultural, és a dir, les diferències de sexe i més encara de gènere. A El segon sexe de Simone de Beauvoir haurem d'afegir el tercer gènere.