La intel·ligència de les ciutats

Els analistes internacionals destaquen els avenços aconseguits per Barcelona com a smart city. A la capital catalana, on se celebrarà l'IOT Solutions World Congress entre el 16 i el 18 d'octubre de 2018, una xarxa sense fils gestiona part de les instal·lacions per a la il·luminació, el subministrament d'aigua, el reg de parcs i jardins, la recollida d'escombraries, les rutes d'autobusos i els parquímetres. La sud-coreana Songdo està construïda sobre la base de la internet de les coses per garantir que les seves infraestructures, els seus edificis i el seu transport funcionin eficientment. Les ciutats intel·ligents, idealment, allotjaran cases que ho seran igualment. Aquestes llars connectades facilitaran la vida als seus ocupants, però també suposaran un lucratiu negoci que, segons els càlculs dels experts, passarà dels 20.000 milions d'euros el 2016 als 50.000 milions el 2022. Un dels principals proveïdors d'equips de xarxes, Cisco, va llançar al novembre de 2017 un programa de mil milions d'euros per al desplegament d'aquesta tecnologia: per obrir portes a distància, per exemple, mitjançant aplicacions com Alarm.com i l'Apple Watch; per usar l'anell d'Amazon per atendre les trucades al timbre... Els exemples proliferen a Amèrica del Nord i Àsia, de Nova York a Pequín. A Europa, Barcelona és un referent.