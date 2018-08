Jugar amb foc

Sembla que aquestes setmanes el president Donald Trump s'ha posat sever i ha decidit renyar en pla mestre d'escola els que es porten malament, i fins i tot aplicar càstigs físics als més recalcitrants com Rússia, Corea del Nord, Iran i Turquia i tots ells estan ja sentint sobre les seves espatlles la vara d'avellaner.

En el cas de Rússia, plou sobre mullat. A les sancions ja imposades pel seu comportament a Ucraïna i Crimea, que afecten 213 capitostos propers a Putin i l'embargament d'equips militars, i a l'expulsió de 60 diplomàtics russos quan Washington es va unir al clam mundial per l'intent d'assassinat a Londres del dissident Skripal i la seva filla Yulia (es van expulsar 150 diplomàtics russos de diversos països, inclosos 2 a Espanya), ara torna a la càrrega i imposa a Rússia altres sancions molt selectives que afecten l'exportació de productes relacionats amb la seguretat nacional. I amenaça amb més sancions si es demostra que Rússia va usar el gas nerviós Novichok. Això succeeix tot just tres setmanes després d'abraçar-se amb Putin d'Hèlsinki.

En el cas de Corea del Nord, tot sembla indicar que per sobre d'algun gest cosmètic i per a la galeria, persisteixen grans diferències sobre el que és i significa desarmament nuclear després de la reunió Trump- Kim de Singapur. En conseqüència els Estats Units mantenen les sancions (armes, carbó, or, petroli, etc.) i pressionen altres països com la Xina perquè es posin més ferms amb Pyongyang.

En el cas de l'Iran, Trump ja ha reimposat fa uns dies les sancions que tenen a veure amb emissió de deute, comerç de metalls i transaccions en moneda nord-americana, i el pitjor arribarà al novembre quan es prohibeixin les exportacions iranianes de gas i petroli i els nolis. La idea de Trump és asfixiar econòmicament el règim teocràtic però jo dubto molt que els aiatol·làs es deixin asfixiar sense baralla, més quan saben que els altres signants de l'acord nuclear (Xina, Rússia i europeus) no aproven la política de Trump. El resultat serà un Orient Mitjà més volàtil.

L'últim cas afecta Turquia, aliat a l'OTAN. L'enuig de Trump ve per la detenció del pastor Andrew Branson acusat per Ankara de col·laborar amb kurds terroristes. Les sancions imposades (acer i alumini principalment) i les ingerències d' Erdogan en la política econòmica i financera del seu país han ensorrat la lira turca (que perd 40% aquest any) i han fet baixar les borses europees (els bancs espanyols tenen 83.000 milions d'euros allà compromesos) amb risc d'extensió a altres països com l'Argentina i Àfrica del Sud. Turquia patirà però Erdogan pot sortir reforçat ja que acusa Occident d'intentar derrocar en una línia d'assetjaments que retrotrau fins a les mateixes croades. D'aquesta manera converteix el problema en un altre atac occidental a l'islam. Ximple no és.

El que demostra aquesta política (igual que els atacs de Trump contra Europa, l'OTAN, el G-7, Canadà o Mèxic, l'abandó del Tractat del Clima, l'acord Transpacífico, del Consell de Drets Humans i un llarg etcètera és una creixent disparitat de criteris entre el president i els seus assessors principals, entre la Casa Blanca i l'Administració i això no és bo per a ningú. No ja per la incertesa que produeixen els constants canvis de criteri sinó perquè menysprea l'ordre Liberal que ha regit el món des de la fi de la Segona Guerra Mundial per entendre que perjudica els EUA. S'equivoca greument. Un interessant debat aquests dies s'oposa als EUA als que pensen ( Graham Allison) que aquest ordre és un mite, que no va ser resultat d'un disseny racional sinó de la por a l'URSS i que en conseqüència ja no cal, d'altres ( Stewart Patrick) que ho neguen i diuen que els seus fonaments com les Nacions Unides o les institucions econòmiques sorgides de la Conferència de Bretton Woods precedeixen al naixement de l'URSS i s'han mantingut després de la seva caiguda el 1990 quan Estats Units va quedar com a únic hegemon. Aquesta línia de pensament afirma que aquest món obert i amb institucions fortes és resultat d'un disseny pragmàtic i necessari per mantenir l'ordre mundial, i que això es va aconseguir quan el 60% dels països van acceptar aquests principis i institucions internacionals i van crear així un nucli de consens al voltant del qual es va estructurar una raonable estabilitat que ens ha beneficiat a tots des de 1945 fins avui.

Però no cal equivocar-se perquè estem en un final de cicle. Trump és un producte d'aquest moment històric i no el seu causant, però el seu comportament erràtic l'accelera fins al punt que en una entrevista recent Kissinger definia com a «molt preocupant» la situació actual. El problema no està en els principis en què es basa aquest ordre sinó en la pretensió de Washington, a partir de George W. Bush, d'imposar els seus valors a una resta del món. L'ascens del revisionisme xinès i del revengisme rus, que promouen models il·liberals, exigeixen una adaptació que tingui en compte les seves sensibilitats i interessos. Tal com està, l'ordre heretat no pot durar 70 anys més, això és evident, però això no vol dir que tirem per la borda el que tenim o que no necessitem tots una altra fórmula que ens doni garanties i previsibilitat. I això exigeix com a primera premissa uns Estats Units no erràtics. O sigui, amb menys Trump.