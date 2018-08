Mirar cap a un altre costat

Aquesta turista britànica que estiuejava a Benidorm i a la qual li va semblar malament que a Espanya hi hagués tants espanyols (ha posat una denúncia) resulta admirable. L'agència de viatges ha intentat indemnitzar-la amb un grapat d'euros, però crec que a ella li ha semblat poc. Ja veurem en què acaba tot això, però el judici, si es porta a terme, promet interès. D'entrada, és possible que el magistrat cridi a declarar diversos milions de persones de les que vivim a Espanya per assegurar-se que som espanyoles. Significa que les denúncies cal demostrar-les. A mi que no em diguin que a Catalunya hi viuen molts catalans sense dades a la mà. Potser és plena de bascos, per posar un exemple. La denúncia de la senyora, en fi, exigirà una desfilada de testimonis entre els quals potser ens trobem vostè i jo. Tot depèn del criteri del jutge. Preparem-nos, doncs, per viatjar a Londres. Així, de passada, en tornar a Espanya podríem denunciar que els anglesos parlaven massa en anglès.

Hi ha un altre assumpte: el jutge britànic hauria d'acceptar, per iniciar el procés, que l'abundància d'espanyols a Espanya constitueix alguna classe de delicte. I jo crec que sí. També em sembla que hi ha massa alemanys a Alemanya, fins i tot massa suecs a Suècia. Europa està completament desequilibrada. El més lògic és que ens repartíssim una mica. No té sentit tancar les persones d'una nacionalitat dins de les mateixes fronteres. Els italians guanyarien molt si dues terceres parts de la seva població (és una xifra) fossin franceses. Un italià francès constituiria un èxit biològic sense precedents. Descartes i Miquel Ángel dins el mateix cos. Encara no hem decidit què faríem amb els italians sobrants, però estem en el principi d'una revolució: quan arribem a aquest pont (si resisteix) el creuarem.

El que ve a demostrar tot això és que Brussel·les no s'ocupa dels assumptes veritablement importants de la Unió. Sabem de bona font que a Bèlgica hi ha molts belgues: potser per això miren cap a un altre costat, per por de ser víctimes d'una denúncia com la que la turista britànica ha posat als espanyols. Però mirar cap a un altre costat no serveix de res. El problemes es resolen quan s'accepta la seva existència.