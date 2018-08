Unes figures extravagants amb forma d'orelles gegants es poden contemplar pels carrers i places del centre de Lloret de Mar. Els orelluts estan dibuixats en banderoles penjades en els fanals i en els tòtems plantats a les voreres de les vies públiques més transitades.

L'orella simula un personatge, calçat amb botines negres per tota indumentària, en actitud d'avançar sense un destí definit i encerclat d'espurnalls (no se sap si van o venen) per imitar la propagació de les ones sonores.

Aquesta vinyeta il·lustrada, pròpia d'un còmic barroer, s'acompanya amb frases en anglès com «Enjoy the silence» (gaudeix el silenci) o «Love your ears» (estima les teves orelles) que a més d'un li provoquen vergonya aliena.

Per a més inri, la consigna «Make love not war» (fes l'amor no la guerra) del moviment pacifista hippy s'ha degradat fins a convertir-se en un solemne despropòsit de «Make peace not noise» (fes la pau no el soroll, o quelcom semblant).

Sembla com si els dissenyadors de la campanya, els governants municipals i els tècnics de turisme hagin perdut el sentit del ridícul. Quina poca-soltada!

I es que, per aplaudir la iniciativa de rebaixar el nivell de contaminació acústica, no calen eufemismes. És evitar molèsties i perjudicis per a la salut de la gent provocats per la cridòria dels turistes durant les nits d'estiu. Diuen que el soroll també mata.

Bé, potser la frase és una exageració, però ningú es pot estar amb els braços plegats.

Per tant, és lloable insistir que s'ha de respectar la tranquil·litat dels veïns i vianants, especialment en les zones en què es concentra l'oferta d'oci nocturn.

Dit això, no s'escapa de la crítica l'empresa Charles Publicitat SL, que ha intervingut en el disseny de la campanya, adjudicatària del servei «d'assessorament, definició i conceptualització de l'estratègia de comunicació i arquitectura de missatges, creativitat i producció de màsters de la campanya de reposicionament de la marca Lloret de Mar».

Quina ampul·lositat del llenguatge en un contracte de propaganda pura i dura!

És cert que els experts en comunicació s'han de trencar la closca per canviar la imatge d'un Lloret del turisme de baix cost. Però sense caure en el grotesc per acontentar uns polítics obsessionats a vendre una imatge impol·luta.

Abans Lloret era una postal de quatre requadres amb el castell d'en Plaja, la dona marinera, el passeig de les palmeres i una panoràmica del mar en calma i la sorra daurada. A hores d'ara, aquests referents no serveixen per combatre conductes incíviques.

Però tampoc ajuden unes icones maldestres per comunicar consignes de civisme a joves forasters forassenyats.

No anem pas bé si es promociona Lloret amb anuncis d'orelluts!