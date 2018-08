Una presó gens virtual

Els polítics catalans que es troben en presó provisional farà aviat un any que estan tancats. Un any és, si fa no fa, un 1,2% de la vida d'una persona, amb l'agreujant en el seu cas que és l'1,2% dels millors temps, ja que es troben lluny encara de la decrepitud. Un 1,2% –més el que vingui– que ningú els retornarà, un any perdut, un any allunyats del que estimen. I a canvi de què? Absolutament de res, la pretesa independència no ha avançat un mil·límetre. La seva presó, el seu 1,2% de vida, ha servit només perquè uns quants ociosos organitzin de tant en tant un sopar a les portes de la presó, amb estovalles i tovallons grocs. No diré que sigui poca cosa, però per organitzar arrossades no cal llançar a les escombraries l'1,2% de la vida, n'hi ha prou de fer una convocatòria simpàtica i que el preu sigui popular.

Per acabar de riure's dels que viuen entre reixes, fa pocs dies un alt càrrec o un conseller o què sé jo del Govern –no em preguntin quin, ja he renunciat a distingir-los– ha declarat que del que es tracta és de construir una república virtual. Acabàrem. Si ens haguessin explicat que tota la murga era per construir una república virtual, a bona hora hi hauria hagut 155, polítics empresonats i fractura social. Facin, facin, per mi no quedin, com si fan dues repúbliques, una per cada president. Igual que no soc catòlic però no em molesten els catòlics mentre em permetin pecar lliurement i amb freqüència, no m'importa que els llacistes muntin les seves repúbliques virtuals mentre no m'obliguin a entrar-hi.

Amb les repúbliques imaginàries soc tan tolerant com amb els amics imaginaris del meu fill. L' Ernest té vuit anyets i els polítics que juguen a repúbliques ja pentinen cabells blancs, però no hi ha diferència entre ells. Ja estàvem advertits quan, per mirar d'exculpar-se en veure que Madrid anava de debò, van argumentar que la independència que van declarar era només simbòlica. Passar d'una república simbòlica a una república virtual no és res, és com passar de tenir un amic imaginari a tenir-ne dos. O sigui, si no és que tens vuit anys, només és passar d'estar com una xota a estar com una regadora: en essència no canvia res, com a màxim la medicació, que haurà de doblar la dosi. La poden prendre amb l'arròs, a les portes de la presó, aquesta sí, real.