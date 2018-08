Sense treva

El conflicte català es troba en un carreró sense sortida. Des del govern de la Generalitat es continua atiant el foc tant com es pot ja sigui per part del seu president com per una colla de consellers que aprofiten les vacances per sembrar més caos. És el pa de cada dia que té TV3 com a gran altaveu. No surt ningú des de Catalunya amb ganes de desactivar aquest conflicte, sinó tot el contrari. Es vol fer bullir l'olla per tal d'arribar a la tardor amb un gran màxim d'enfrontament amb l'Estat i així poder convocar les eleccions amb garanties per al sector independentista per tal de millorar els resultats del proppassat mes de desembre.

Tot plegat, un joc de despropòsits. El gran enemic eren Rajoy i el PP. Però el líder gallec ja ha desaparegut de l'escenari mediàtic i el seu partit és a l'oposició i sembla que per alguns anys. Mentre Pedro Sánchez ha ofert diàleg pel dret i pel revés, però no interessa ni al messiànic Puigdemont ni al seu vicari Torra. Pensen que com més puguin embolicar la troca més bé els anirà per als seus interessos polítics. I al mig una colla de ciutadans que pateixen el desgovern i aquests enfrontaments que no porten enlloc.

El mateix Quim Torra, que és un incendiari, aprofità el seu discurs a la presó de Lledoners per declarar que ara cal atacar l'Estat. Darrerament ha volgut treure ferro a les seves paraules, però no són pròpies d'un governant. Per sort els independentistes de casa nostra i els no independentistes tenen molt més seny que ell. Si volem un enfrontament ja sabem que tenim les de perdre, per tant no cal cridar el mal temps i menys fer de provocador perquè per aquest camí perdrà la poca credibilitat que té. Li ofereixen diàleg des dels ministres del PSOE però és evident que aquesta proposta no li va bé. Només té al cap la independència i aquest és el seu únic full de ruta, mentre el Govern continua de vacances permanents i el Parlament tancat. Això sí, tothom cobrant.

La consellera de Cultura, Laura Borràs, que sembla una noia prou culta, no s'ha estat de dir que el problema és que a Espanya no hi ha cultura democràtica. I s'ha quedat tan ample. Jo em pregunto si sap que el govern de Catalunya es va saltar a la tardor totes les lleis. Sense la Constitució i l'Estatut ella mateixa no podria ser consellera. Però és un discurs de sords. Es tracta de fer merder com el que va protagonitzar recentment ella mateixa amb el president Torra als Estats Units per tal de provocar l'ambaixador Pedro Morenés.

Per la seva banda el conseller Jordi Puigneró ha explicat que està treballant amb l'objectiu d'implementar una república digital i a formalitzar des del seu departament unes infraestructures d'estat. Té clar aquest hooligan –per dir-ho en bones paraules– que tornarem a viure jornades com les dels propassats mesos de setembre i octubre. Anuncia una tardor calenta, sense amargar-se de res.

Ciutadans i el PP volen que s'implementi un altre cop l'article 155 davant tantes provocacions. I el PSOE de moment aguanta, però no se sap fins quan. Alguns barons socialistes ja han dit la seva i Pedro Sánchez ho té molt complicat i més quan va rebre els vots del PDeCAT per tal d'arribar a la Moncloa. Des de Catalunya no hi ha treva i Madrid tard o d'hora reaccionarà davant aquesta situació tan surrealista.

Mentre, ningú no parla que aquest mes d'agost l'hospital Trueta de Girona està desbordat i no té quiròfans per les intervencions quirúrgiques o que davant l'allau de robatoris a llars de Banyoles –jo mateix n'he estat víctima– els Mossos d'Esquadra manifesten que no tenen efectius per tal de poder patrullar a peu. Seria bo que el govern de la Generalitat es dediqués a governar –és per això que els paguem– i que des dels partits del Govern s'intentés eixamplar la base independentista sense sembrar el caos que avui alimenten Torra i el seu cap Puigdemont. I si us plau, que no ens parlin més de Kosovo perquè l'odi sembrat provocà milers de morts.