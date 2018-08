La gent que et coneix realment bé té un do per dir-te coses que se't queden a dins, maduren, germinen i s'acaben erigint en veritables revelacions. No fa gaire una d'aquestes persones, que a més té l'altre do de saber escollir molt bé les paraules, em va dir: «Deixa d'intentar-ho, i confia». Era un consell per a un exercici creatiu que generava molts dubtes, i aquesta va ser la seva manera de dir-me que a vegades no es tracta d'esforçar-se a aconseguir una cosa: has de confiar en la capacitat de les paraules per emergir, en la potencialitat d'un mateix per acabar assolint allò que et proposes. Durant els dies posteriors, d'alguna estranya manera, aquest consell se m'ha reproduït al cap de manera sistèmica. En diferents contextos, davant diferents reptes. Fins i tot davant diferents interlocutors. Com si aquestes quatre paraules tinguessin el poder, una vegada ordenades adequadament, de torpedinar limitacions, de fer aflorar aquelles coses d'un mateix que sovint veus com a grans problemes però tenen solucions molt senzilles. Les quatre paraules anaven destinades a un fet concret, a la dificultat per trobar un registre narratiu, però amb el pas dels dies han esdevingut el més semblant a un estil de vida. Ens passem una bona part de la nostra existència especulant amb allò de què som capaços, amb la força de les nostres conviccions, i en l'intent de preservar-les ens convencem que la millor manera de saltar el mur és corre-hi sense por una vegada i una altra. Però no va ben bé així: per superar les pors, per desafiar les adversitats, no es tracta d'intentar-ho, perquè redundar en l'intent pot enquistar les teves veritables capacitats, sinó de confiar en la versió més genuïna de tu mateix. Aquella que emana de manera natural, sense haver de forçar-la. A vegades, saps positivament que hi ha parts de la teva personalitat que són el resultat de la suma dels teus fracassos, que et tornen massa prudent, massa recelós. Ho intentes, sí, però en el fons dones més valor a l'intent que no al possible resultat. Del que es tracta és de confiar. Confiar en els teus alts i baixos, en els girs narratius, en els camins difícils, en els desafiaments tossuts. En els imprevistos, en les cruïlles, en els impossibles. Entrebanca't i cau. Perquè no som ciències exactes ni realitats rígides, no som la suma dels nostres intents, sinó la meravellosa contradicció que ens torna, al final, la persona que volem ser.