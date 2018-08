El president de la Generalitat va decidir crear una conselleria de Polítiques Digitals i Administracions Públiques. Pel que s'ha vist ara, va ser tota una declaració d'intencions ajuntar dos àmbits que, en principi, no haurien d'estar necessàriament relacionats. El president Torra va posar al capdavant Jordi Puigneró, que s'ha encarregat d'obrir-nos els ulls després de tantes càbales per esbrinar el que vol dir i el que significa exactament fer república. Puigneró va avançar en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu que Catalunya ha de crear «una nació digital en forma de república» fins que pugui esdevenir una república de «forma física». De vegades hi ha una frontera molt fina entre el món digital i el virtual, on sembla que situa la nova república el conseller Puigneró. Podria passar el mateix que va passar amb el web del govern a l'exili, que pel fet d'existir no va convertir en una realitat el que només és una voluntat. El conseller no es va atrevir a dir quan temps seria assumible que passés entre la creació d'aquesta nació digital i la proclamació de l'estat català, i sembla que tot i el molt interès que va despertar la seva conferència a ningú se li va acudir preguntar-ho. El que si va dir el conseller és que en això el govern català del que forma part també guanyarà de panadera a Espanya, que, evidentment, és un estat analògic (que sembla que ve a ser com un menysteniment si t'ho diu un enginyer) i que els catalans poden ser «invencibles» en el món digital. Per complir la profecia va convidar la societat civil a construir noves iniciatives virtuals que podrien convertir-se en «estructures d'estat». El veritable èxit del conseller Puigneró no serà portar a terme el seu projecte, sinó que l'independentisme no se senti estafat i el doni per bo. Ell sí que s'ha demostrat autènticament invencible.