Ja no hi ha obres de romans

Que un pont s'ensorri als cinquanta anys és motiu de sorpresa a Itàlia, encara que sigui perquè aquest país té les seves arrels en el famosament eficient Imperi de Roma. Els romans, que eren gent seriosa, van deixar per tot Europa i part d'Àfrica i Àsia les petjades de la seva excepcional enginyeria que encara es poden veure avui, dos mil i escaig anys després. Res a veure amb viaductes com el de Gènova, que ara s'ensorren tot just complert el mig segle de la seva construcció.

Aquí a la Península, sense anar més lluny, els seus enginyers de camins van traçar una xarxa de calçades sobre la qual després es van aixecar –en paral·lel o directament a sobre– les carreteres i autopistes existents en l'actualitat. Però no només això.

Només cal fer una ullada a la muralla de Lugo, a les desenes de ponts que encara resisteixen el temps, a les termes, a teatres com el de Mèrida, a l'aqüeducte de Segòvia o al far d'Hèrcules –que encara funciona– per deduir que alguna cosa van deixar en aquest país aquells bojos romans. A més de llegar-nos, tot s'ha de dir, el dret i el llatí més o menys corrupte que seguim parlant els peninsulars.

No cal que ens preguntem què han fet per nosaltres els romans, com conjecturaven els membres del Front judaic Popular a certa hilarant escena de La vida de Brian.

Si de cas, el tràgic succés de Gènova convida a cavil·lar sobre el molt que ha degenerat l'obra pública –a Itàlia i a Europa en general– des dels gloriosos temps de Roma. La prova és que encara s'utilitza l'expressió «obra de romans» per al·ludir a qualsevol treball d'enginyeria caracteritzat per la seva solidesa i el llarg temps d'execució, que, com és natural, es correspon amb una durada que transcendeix els segles.

Comparats amb altres, els romans eren uns imperialistes d'allò més acceptable; per més que tinguessin l'enutjós costum de conquerir per la brava els territoris bàrbars i saquejar-los l'or, la plata, les angules i –el que potser sigui menys perdonable– el vi. Però aquest, en realitat, és un hàbit de tots els imperis que al món han existit.

Lluny de retreure-l'hi, els espanyols i portuguesos han perdonat ja a les legions de Roma el fet en el seu dia afrontós que s'emportessin a carretades l'or de Las Médulas, de Tresminas i del riu Sil. O que fessin per aquestes terres grans requises de llamprees i de vi per proveir la taula dels pròcers d'aquell Imperi.

A canvi de perpetrar aquests saquejos, els romans llegaven als seus territoris vençuts (o províncies) la llengua, el dret i unes duradores obres d'enginyeria capaces de resistir el pas dels segles i fins i tot als mil·lennis. L'inventari de tot el que van deixar per aquí –i per altres parts de l'Imperi, incloent lògicament a Itàlia– és prou copiós com per excedir el mòdic espai d'un article de premsa.

Amb aquests antecedents, potser sorprengui en particular l'esfondrament a la italiana Gènova d'un viaducte construït fa poc més de cinquanta anys. Es coneix que des dels temps en què es feien eficients obres de romans en la Itàlia de l'ultradretà Salvini va tot un món, encara que només hagin transcorregut dos mil·lennis i escaig. Imperialistes i tot el que es vulgui, els romans sabien fer les coses com cal. D'altres, ja es veu que no.