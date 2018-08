Un any després de la barbàrie gihadista, Barcelona es va declarar al matí de manera emfàtica «ciutat de pau», eslògan una mica descafeïnat tenint en compte que no es coneix cap ciutat al món diguem civilitzat que reclami ser de guerra. Però a la tarda, el president de la Generalitat, el senyor Torra, va deixar les coses més clares en arengar els seus cridant-los a atacar a l'Estat espanyol. Caram amb la pau. I caram amb els costums; es donava per descomptat que la correcció política, present durant gairebé tot l'acte matinal d'homenatge a les víctimes del 17-A, no permet semblants alegries bèl·liques.

Per sort, el Govern del regne no va trigar ni quatre hores a reaccionar. I ho va fer per boca de Carmen Calvo, ministra de tres coses i, alhora, vicepresidenta de Pedro Sánchez, negant la major. No; animar els fidels que treguin les armes contra l'Estat no suposa de fet atacar-lo. I va aprofitar l'oportunitat per assenyalar on queda el veritable perill: en l'actitud de l'oposició, tan tendenciosa i nociva que ha entès que Torra anava de debò a dir això de l'atac.

La senyora Calvo és doctora en Dret Constitucional però exhibeix maneres de professora de metafísica. La raó filosòfica no li falta: demanar que s'ataqui qui sigui, el veí, el carter o l'Estat, no és de fet fer-ho, igual que declarar la intenció de posar-se a règim no implica per desgràcia perdre ni cent grams de pes. Però si s'aplica la mateixa recepta, resulta llavors que els imams que criden a la guerra santa són angelets inofensius que no han fet res. Potser va ser per això que, en el matí del dia disset d'agost d'aquest any, ningú parlés a la tribuna de l'homenatge de la barcelonina plaça de Catalunya dels terroristes ni de la guerra santa. I d'aquí que hàgim d'agrair al president Torra que ens recordés de què va l'assumpte. Va d'atacar l'Estat aprofitant que aquest mira cap a una altra part en l'esperança que pugui seguir unes setmanes més en els despatxos sense necessitat de convocar eleccions.

I com atacaran Torra i els seus nois? Bé; això ja se sap. El carrer és seu, TV3 també i del Parlament de Barcelona, ni diguem. De fet, no s'entén massa la necessitat de l'arenga perquè atacar és quelcom que el catalanisme convertit a la guerra santa fa des que a Pujol el van acusar de robar. Només cal posar en marxa el protocol dissenyat per aquest mateix Pujol quan era honorable i potser en previsió d'haver de buscar empara. Però és poc probable que ni l'exhonorable ni els seus successors pensessin que, davant el desafiament, a La Moncloa optarien per tirar pilotes fora. Escolti; això no val. Quan a un l'ataquen no es tracta d'entrar en disquisicions ontològiques sobre si cal parlar d'afront, cop o insult. Perquè es comença per aquí i s'arriba molt aviat a Gila trucant per telèfon a l'enemic i demanant-li que s'hi posi.