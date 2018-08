Serendipitat o lloança a les paraules

Probablement serendipitat sigui el terme menys utilitzat oralment i literària de l'idioma català i del castellà, també ha caigut en desús en l'anglès. Un vocable complicat de pronunciar i d'escriure. El seu significat és del tot desconegut per la majoria entre la qual m'incloïa, fins que fa uns mesos atzarosament la vaig trobar rastrejant en el diccionari. Entrar en el diccionari per a mi és visitar el cementeri dels mots com també el seu museu; una afició que es remunta a l'adolescència que em proporciona gust, si es fa de forma dosificada.

El terme serendipitat deriva de l'anglès; un neologisme encunyat per Horace Walpole el 1754 a partir d'un conte persa del segle XVII, en el qual uns prínceps de Sri Lanka solucionaven els seus problemes per mitjà de casualitats increïbles i feien descobriments per accident. El sinònim més semblant és xiripa o xamba segons els experts.

Serendipitat significa descobrir per casualitat, sense intenció, de forma del tot imprevista i s'ha aplicat sobretot a la ciència. Umberto Eco afirmà que el descobriment d'Amèrica va ser una serendipitat d'un afortunat Colom, que eventualment s'ensopegà amb un gran continent, quan en realitat buscava una península penjada al sud d'Àsia. Una troballa casual o imprevista feta per un investigador en el curs d'una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents.

Noms il·lustres com Pasteur (la vacuna), Fleming (la penicil·lina), Arquímedes, Newton, fins i tot Edgar Allan Poe, Voltaire, Descartes, van estar tocats per la sort i van fer descobriments inesperats o van publicar escrits gràcies que la vida els escenificà situacions fortuïtes que ells aprofitaren literàriament. En aquest sentit, s'ha escrit que internet és «el major motor de serendipitat de la història de la cultura», per la capacitat que té de descobrir camins inesperats i fer-nos anar per senders d'informació que no havíem previst».

Ben cert és que el significat de les paraules el posa qui mana, com va escriure Lewis Carol a Alícia en el País de les Meravelles. Tanmateix els manaires s'exerciten molt en mots de gran incidència social o d'ús verbal col·lectiu, com democràcia, autodeterminació, república, llibertat, seny, bé comú, sentit comú (el bé i el sentit comú dels rics no té res en comú amb el dels pobres). No obstant això, hi ha mots no contaminats semànticament pel poder com els que designen els objectes naturals, els estris de treball o paraules domèstiques que encara conserven la seva puresa virginal, la seva etimologia prístina.

Els mots tenen un significat polisèmic o anàleg, equívoc i unívoc (la ciència escriu en paraules unívoques per fer-se entendre de forma universal, com els símbols químics). És l'entonació, la modulació de la veu i el context els que determinen el sentit específic d'un vocable, i el terme «fava» aplicat a un individu igual pot definir-lo com un ser aturat, que no se sap desfer de les dificultats, com un fora de sèrie, un home excepcional.

Al llarg de la vida m'he dedicat a col·leccionar paraules; un entreteniment per a mi molt plaent. Anotava totes aquelles que m'exigien cercar el seu significat i procurava memoritzar-les. Les paraules sempre me'n presentaven de noves, amb les quals mantenia relacions semàntiques, com la noia agradable que et fa conèixer les companyes estimades, i aquestes les seves amigues.

Recordo que la primera paraula que vaig apuntar en un quadern va ser «mitòman». Vaig obrir-la per escorcollar el seu significat ignot. Ja n'havia caçat una de composta que m'obligà saber bé que era un mite i una mania. A partir d'aquí augmentà considerablement la col·lecció d'una forma natural, no forçada. He jugat amb moltes paraules, les estimo totes, crec que totes han estat amables i cap s'ha resistit que pogués agafar-la amb els dits i clavar-la en el paper, no amb intenció de dissecar-la, sinó d'avivar-la i trobar-li companyia.

He procurat en els meus articles treure el llustre de vells mots en vies d'extinció que poca gent pronuncia i quan s'han llegit s'ha activat el record d'infància en què aquests vocables es pronunciaven de forma habitual.

Cada cop que mor una paraula abatuda per un barbarisme defalleix un tros de la memòria col·lectiva d'una comunitat lingüística. Com més es redueix el llenguatge més s'esquifeix el pensament. Per això en la distòpica novel·la d' Orwell, 1984, l'estat totalitari fa contínues intervencions quirúrgiques sobre el lèxic assassinant mots de significat abstracte que exciten la ment amb la intenció de reduir el llenguatge a la mínima expressió. A més llenguatge més riquesa intel·lectual, a menys, més pobresa i més es comprimeix l'horitzó mental dels parlants.

Som els nostres mots, els mots em posseeixen, ens defineixen, sense ells no seríem res. El llenguatge no sols crea i pensa per nosaltres, guia les nostres emocions, sinó que també, si ens lliurem a ell amb naturalitat i inconsciència, pot fins i tot determinar la personalitat psíquica i moral. Ara bé, si té aquesta capacitat impositiva potser hem d'afirmar que el llenguatge ens regala la possibilitat de comunicar-nos, ens humanitzem enraonant i gràcies al llegat del llenguatge escrit podem saber què pensaven els filòsofs clàssics, medievals, els de la moderna i els contemporanis i tots els escriptors.

Acabo l'article amb aquest preciós text de Marcel Proust que afirma que la serendipitat neix de la curiositat: «La verdadera màgia del descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a canviar la mirada».