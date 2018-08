Tu i jo som tres

Ja és difícil una relació de parella, perquè, a més, s'hi fiquin pel mig la teva mare, els teus germans, ta tieta d'Olot, els amics de tota la vida que aprofiten per dir la seva, i una sèrie de gent que, en lloc d'ajudar a afermar la relació, cerquen els punts febles, amb vocació de comando militar que ataca una fortalesa enemiga.

Un exemple. Una parella jove. Ell és de classe mitjana-baixa. Això, als pares d'ella, no els fa el pes. Pensen que la petita mereix un director d'oficina bancària, o un executiu. També fan amb un funcionari nivell A de la Generalitat, o d'un organisme públic que no estigui en reestructuració. En un principi, la relació funciona. Ell acaba els estudis superiors, i a l'estil Vente pa Alemania, Pepe, fa les maletes i se'n va a una ciutat boirosa i plena de pluja, del nord, que aprofitin el seu talent pel funcionament de màquines que regalen grans beneficis a les multinacionals. Ella es queda aquí, en una separació temporal. Són dies de volar en vols barats, de plans compartits, de descobrir una Europa que no és tan acollidora, i tan civilitzada com pensàvem fa anys. Quan el manà de la Comunitat ens va inundar de poliesportius, ajuntaments renovats i casals d'avis. Però la distància a vegades és un pes massa gros.

I els malentesos es fan grossos com la bola de neu que acaba en una allau. Ell pensa que ella no està prou per ell. I ella pensa que ell l'oblidarà, en mans d'alguna valquíria fanàtica de la sangria i les platges de Mallorca. En plena crisi, la família d'ella aprofita per destacar els punts febles del noi: no torna i no és una relació com cal, no acaba de trobar una feina estable, no és prou del Barça. No serà de l'Espanyol d'amagat? Gran pecat. I ella, lentament, veu els defectes més que no pas les virtuts, que en té moltes. Quan trenquen, la família de la noia gairebé fa una festa. L'acompanyen en el mal tràngol, però creuen mirades de complicitat. Ella ho passa molt malament, fins que, passats els mesos i els viatges a la nevera per cercar gelats i xocolata per evadir les penes, coneix un noi que, ves per on, és empresari. Forrat i garrepa com ell sol, amb un bon cotxe, i una mansió a Platja d'Aro. No és tan valent com l'altre, ni boig creuaria Europa per fer-se un lloc, no li cal: els diners li venen de família. Segurament l'estima. A la seva manera. La família d'ella el troba irresistible: el gendre ideal. Estan encantats amb el canvi. Curiós, oi?