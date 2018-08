Ángela i Pedro

Si l'Albufera estigués millor, amb la seva dotació d'aigua bona assegurada i no només comptés amb la que s'escorre dels arrossars, encara sort, si comptéssim amb tot això, Angela Merkel igual hauria vingut de vacances aquí i no a Doñana. Tenim, a més, i si no ha mort, una residència de visitants il·lustres a l'amor del Penyal d'Ifach, municipi de Calp, Marina Alta, misteriosa creació d'escassa o nul·la rendibilitat política però que en temps del sultà Zaplana va haver de servir per proporcionar cobertura a tot tipus de companyies non sanctas, com et dic una cosa, et dic l'altra, fins al punt que el seu director va ser el xofer del sultà, que déu guardi.

Van dir llavors que el xofer afortunat (amb la sinecura) no tenia experiència en hostaleria, en relacions públiques, en geopolítica, com si un conductor espavilat necessités una altra cosa que obrir bé els ulls i escoltar atentament.

Al que anava: Angela Merkel i espòs i Pedro Sánchez i senyora (la noia Damel, la genuïna dama d'Elx), en canvi, ho han fet tot a la vista, com ha de ser. En la intimitat es repartien immigrants i refugiats, sols o amb Emmanuel Macron a l'aparell. I dic jo que posats a repartir càrregues, també podrien remenar i servir-se el poder europeu, el Sacre Imperi Romà Germànic, o sigui els dominis del cèsar Carles (primer d'Espanya i cinquè d'Alemanya). Més o menys.

Una altra cosa no però Angela i Pedro, Pedro i Angela, tenen bona química, això es nota: amb permís del cònjuge respectiu i, especialment, del marit de la cancellera que és catedràtic de l'especialitat. I es nota: no estén l'art de combinatòria a l'hora de triar sabates, mitjons i bermudes. El marit anterior de la senyora Merkel era físic, els pobres alemanys de l'Est havien d'aprendre rus i ser enginyers d'ànimes, segons Pepe Stalin. No crec que faci falta un altre sacco de Roma però em sembla que ha arribat el moment que Angela i Pedro deixin anar un bon moc a l'animal de Salvini, al qual se li cauen els ponts.