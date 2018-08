Pregunta al subdelegat del Govern a Girona

llorenç carreras I SUREDA BESCANÓ

Aquest passat dissabte, 18 d´agost, tornava de Llançà cap a Bescanó i en arribar al giratori anterior a l´entrada a l´AP 7, em trobo amb una retenció inexplicable a les 9 del matí. Mentre escolto la ràdio, que per sort feien havaneres, van passant els minuts i com el que no vol la cosa avancem a pas de pardal al llarg d´un quart d´hora. Hom pensa que hi ha un accident, o un atemptat ter­rorista... deixo de pensar en desgràcies i em concentro en l´havanera «malalt d´amor». De sobte ja albiro l´entrada a l´autopista i distingeixo dos vehicles de la GC parats obstaculitzant la sortida dels diferents carrils i uns guàrdies civils d´aspecte jove, es diria acabats de sortir de l´acadèmia parlant amb els diferents conductors de cada cotxe carril. L´embús dels carrils de sortida continua i els d´entrada van agafant swing, però el meu cap deixa d´escoltar les havaneres i es pregunta: què fa la guàrdia civil a l´AP-7? Jo pensava que la vigilància del tràfic, trànsit i transport en les vies públiques interurbanes han estat transferides aquestes competències a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Potser estan fent una mena d´Erasmus i venen a la Costa Brava per practicar idiomes? O potser s´havien perdut i preguntaven als turistes el camí de tornada a casa? Demano al subdelegat del Govern a Girona, i/o a qui sàpiga la resposta, abans d´haver de trucar a la «nit dels ignorants» què feien els guàrdies civils a l´AP-7? Gràcies pel vostre temps. De totes maneres en Carles, el Fonso i el Mineu cantaven tan bé que de seguida vaig retornar a la plàcida conducció escoltant «veinte años» mentre unes pancartes reivindicatives adornaven els diferents ponts de l´AP-7. Matinal completa.



El silenci dels anyells

ÀNGELA FERRER I MATÓ GIRONA

Sí, ja sé que és el títol d´una pel·lícula de gran èxit fa uns anys dins el gènere del terror. Doncs bé, jo el 17-A vaig rememorar el film en veure i palpar un silenci profund i respectuós vers les víctimes dels atemptats, però era un silenci forçat, un silenci que amagava crits i unes ganes tremendes de clamar contra les injustícies que sofrim els catalans. Vam aguantar mossegant-nos la llengua, la presència d´un rei que tots sabem com pensa, un president del govern que no ajuda a desfer les injustícies vers els catalans, els anyells que hauríem cridat fort contra tantes injustícies: Per què són a la presó o a l´exili els nostres polítics? Davant totes les autoritats que només van venir a fer-se la fotografia el poble de Catalunya hauria esclatat en un gran clam. Però el nostre silenci fou, crec, tota una lliçó per a tots aquells que esperaven que ens rebel·léssim i vam demostrar un cop més que som gent de pau. Un pam i pipa per als que esperaven gresca (potser ja tenien els gar­rots que van usar l´1-O a punt...). Doncs quedaren amb un pam de nas!



Parlem del transport públic

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Fa uns dies, als mitjans d´informació locals, va sortir la notícia que la concessió del servei, del Transports Municipals de Girona, després de 30 anys, arribava al venciment, per tant, previ un estudi de quin ha estat el seu funcionament, per si calia millorar-lo, i seguir amb la mateixa empresa –majoritàriament municipal– o calia cercar noves alternatives, entre les quals una possible gestió privada.

Pensem que com que, el tema circulatori, cada vegada està més complicat, tant pel que fa al gran nombre de vehicles, com, cada vegada més, amb referència a la presumpta causa de la contaminació, caldria potenciar, no solament el transport urbà, entre els diferents barris de la ciutat, sinó, tractant-se que som una conurbació –tenint en compte les poblacions limítrofes – especialment amb: Celrà, Fornells de la Selva, Sant Gregori i Vilablareix, caldria tenir un servei interrelacionat, amb horaris prou sovintejats, per poder atendre les necessitats, de bona part dels seus habitants, amb la qual cosa, a part de facilitar la mobilitat, es podria veure reduit, a bastament, el gran nombre de vehicles privats en circulació.

Potser seria bo que, aprofitant l´estudi que es vol fer, del transport municipal, s´analitzés la possibilitat de l´esmentada ampliació de trajectes. És el nostre parer.