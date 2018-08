Un castell en propietat

Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol» aposta per subratllar l'activitat creadora d' Helena Dmitrievna Diakonova. L'exposició en reivindica la sensibilitat i la intuïció artística, la seva presència activa dins el cercle surrealista, o les cullerades que posa a l'hora de pastar les figures públiques de Dalí i Paul Éluard.

De Gala, ja ho sabem, els cronistes n'acostumen a destacar la faceta de mànager inflexible (camp en el qual va excel·lir), i deixen de banda que també va crear objectes surreals o uns quants cadàvers exquisits; que va corregir textos del pintor i que escrivia un diari íntim. Ara bé; voler convertir-la, a partir d'això, en coautora del projecte dalinià potser és un xic agosarat. I no sé si els visitants de l'exposició, a partir del que s'hi ensenya, sortiran convençuts d'aquesta tesi.

El subtítol de la mostra, on es pretén enllaçar-la amb Virginia Woolf, està agafadet amb pinces. Gala no es retira a Púbol per trobar-hi un espai com a creadora. Se n'hi va per allunyar-se de Portlligat i, si voleu, de Dalí i el seu seguici. Hi busca un lloc de descompressió personal, i no un taller de creació.

Posats a parlar de Púbol, sorprèn una mica que la Fundació Gala-Dalí no ens hagués ensenyat abans una part dels dibuixos i els dissenys amb què el pintor pretenia transformar-lo. Sense voler desmerèixer el MNAC, el castell del qual Gala va ser mestressa hauria estat l'indret idoni per dedicar-los una bona exposició monogràfica.