Festa Major de la Bisbal i catalanitat enyorada

Sense adonar-nos-en, una bona part de les festes majors del mes d'agost a les contrades gironines estan concloent. La Festa Major de la Bisbal d'Empordà no fa pas gaire que ha acabat. Comentaré un xic l'Ofici solemne celebrat el dia de la nostra Patrona, la verge Santa Maria Assumpció, a l'església parroquial, havent esguard que al butlletí informatiu especial per a la Festa Major que ha editat l'Ajuntament no han considerat adient dedicar ni un sol mot a aquest esdeveniment religiós, per la qual cosa faré referència a ell, essent així que ha aplegat molts bisbalencs i bisbalenques de totes les edats per tal de pregar, amb l'excel·lent acompanyament musical dels cors Carreras Dagas i Voxgrup, tot un obsequi per a les oïdes i les ànimes dels assistents. Per sort la darrera pàgina ha estat cedida al cronista bisbalenc Jordi Frigola i Arpa, qui ens ha delectat amb un apunt històric on escriu de manera textual: «A la Bisbal, la dormició de Maria envoltada dels apòstols era una devoció que fins i tot tenia una capella dedicada, amb el corresponent retaule, i una confraria formada per dones, les pabordesses de la qual organitzaven cada any una solemne processó el primer dia de la festa». Durant molt de temps, des de l'època medieval, la celebració religiosa va ser l'esdeveniment central al voltant del qual giraven tots els actes d'esbarjo, i gaudí de l'atenció i suport dels representants polítics del poble, amb el seu batlle al capdavant; però és ben sabut que els temps han canviat, i la petita política ha envaït, d'una manera ineluctable, tots i cadascun dels racons de la vida dels pobles. L'escriptor francès Henri Bordeaux escriví: «La política és la Història que s'està fent, o que s'està desfent». Soc del parer que quan la política és utilitzada per alguns polítics per imposar de manera unilateral la seva ideologia a tot un poble sencer i en nom seu sempre acaba desfent la Història. Els representants polítics del poble van deixar de presidir, ja fa un temps, l'Ofici solemne de la Festa Major. «Agraeixo la presència de la gent gran del Geriàtric Zoilo Feliu a la primera fila de l'església, ells són les autoritats», digué el mossèn que oficiava la missa. Ells amb la seva experiència vital són les autoritats morals del nostre poble i convindria d'allò més que les escoltéssim tots plegats; jo ho faig tot sovint i m'adono que són el reflex vivent d'aquella catalanitat que no hauria d'haver-se perdut al nostre país. Aquell caràcter prudent i assenyat que vol assolir el que és concret i possible, que barrejat amb una sana ironia els fan fruir d'un fort escut que els protegeix del fanatisme, i per tant, de les seves cruels i perilloses conseqüències. Des de fa un temps alguns polítics catalans s'han fet petits perquè han abandonat aquesta veritable catalanitat fent política petita, desfent la Història. Què s'ha fet d'aquells grans polítics catalans que pensaven en les properes generacions i no pas en les eleccions vinents? Per què alguns petits polítics catalans actuals continuen prometent quelcom inviable i inexistent? Per què en cent dies no han fet ni una sola llei i tanquen el Parlament fins a l'octubre? Per què no deixen de mirar-se el melic i només pensen en ells i els seus? Per què amenacen en nom de tots els catalans d'atacar l'Estat espanyol? Enyoro aquella Catalunya pròspera, oberta, amable i solidària amb els pobles d'Espanya, que era respectada. Enyoro aquella catalanitat perduda, la del seny, i m'ofèn i ofega la de la rauxa. Enyoro aquella catalanitat prudent, intel·ligent, culta i pràctica, que empenyia a uns grans polítics a fer una política gran i no a desfer la Història sinó, per benaurança, a fer la Història. De debò que enyoro aquella catalanitat perduda!