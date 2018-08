No ha canviat res

Una de les coses positives de les vacances és que si t'ho proposes, pots desconnectar de l'allau de continguts esbiaixats, manipulats, malintencionats i falsos que inunden molts mitjans de comunicació i, especialment, les xarxes socials. Avui, si vols consumir informació i cercar diferents visions d'aquesta no tens més remei que empassar-te quantitats desmesurades d'escombraries informatives. En molts casos ciutadans anònims són el canal per difondre entre amics i coneguts barbaritats de tota mena. Curiosament, es tracta de ciutadans molt vinculats a diferents opcions polítiques o directament al servei d'aquestes. D'altra banda, els bots o robots s'han instal·lat al nostre entorn fent veure que amb l'aparença de perfils similars als nostres comparteixen amb nosaltres tota mena de comentaris i de continguts que curiosament no tenen cap altre objectiu que contaminar la nostra opinió. També hi ha els mitjans impresos, audiovisuals o digitals, que, degudament finançats, es dediquen 24 hores al dia a difondre tota mena de falsedats, i per últim ens queden els representants polítics i institucionals que atien les flames de noves onades de contaminació informativa. Encara, trobarien un darrer grup, el de la pobra gent que sense criteri ni cultura s'empassa tot allò que arriba i adquireix una opinió formada i contundent sobre qualsevol qüestió malgrat que sigui a base d'ingredients falsos i prefabricats. I si agafes tots aquests components, els barreges ben barrejats, els vas alimentant i els poses al servei de qualsevol dels blocs posicionats davant el procés, tens el que tens, una espiral de barbaritats que ja es veu que no acabarà bé.

L'única esperança que ens queda és saber que comença a créixer el grup dels desconnectats, aquells que ja no escolten la ràdio, no veuen la televisió, no llegeixen diaris, no fan cas dels grups de Whatsapp, de Facebook, de Twitter, d'Instagram o de Telegram i, si ho fan, apliquen criteris molt selectius. Fins i tot ja hi ha estudis amb indicadors que demostren que aquesta mena de persones, absolutament fartes de tanta escombraria, va creixent a molts països d'Europa.

De moment, però, resulta massa dura la tornada a aquesta realitat.