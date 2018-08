No venen, estafen

Ningú crec que pugui dir que els venedors del top manta són venedors ambulants. No se'ls pot equiparar de cap manera amb els autèntics venedors ambulants de tota la vida. Aquells que s'aixequen diàriament a les 5 de la matinada -caps de setmana inclosos- per anar a parar a mercat. Faci fred o faci calor. Són, simplement, estafadors. No venedors. Estafadors perquè venen productes falsificats. Però el problema no són la gent que protagonitza el top manta. Normalment és gent que es busca la vida com pot. Darrere d'aquests presumptes venedors hi ha autèntiques màfies que es lucren a costa d'aquesta gent. Mouen desenes de milers d'euros amb falsificacions i posant productes al mercat que perjudiquen clarament els venedors legals. Els que simplement paren la manta al mig del carrer no són els autèntics responsables d'aquest problema. Ajuntaments com el de Roses fa anys que lluiten sense èxit per aturar la proliferació del top manta. Desenes i desenes de manters s'instal·len cada any al seu passeig Marítim. Costa molts diners en seguretat privada i pública però no té sort, ni tampoc el suport clar de l'administració competent. Perquè els ajuntaments poca cosa hi poden fer. Mentrestant, s'està fomentant un negoci il·legal amb total impunitat.