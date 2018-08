La pastilla

A la platja, a prop meu, un nen pregunta al seu pare (això suposo, que és el seu pare) si la paraula «mar» és un substantiu o un adjectiu. En quina classe de família, em dic, es pot parlar d'aquests assumptes amb una naturalitat tal? El nen deu tenir uns tretze anys. El pare, uns 45. No veig la mare a prop, potser no hi sigui, no sé.

– Un substantiu, fill. Per què?

– Perquè una cosa tan gran hauria de ser un adjectiu.

El pare se'l queda mirant uns instants amb expressió de dubte i canvia de conversa:

– I amb les noies com et va?

Es veu que prefereix parlar de sexe abans que de gramàtica. En l'antiguitat els temes prohibits eren els veneris. La gramàtica, en canvi, era obligatòria. Tot canvia. El noi defuig la pregunta del pare i els dos romanen en silenci fins que el jove insisteix:

– Hauria de ser un adjectiu.

– El que tu diguis.

En això, una dona que ve de banyar-se s'asseu al costat d'ells. Els diu que l'aigua està estupenda i que per què no s'animen a ferr-se una capbussada. El nen li respon preguntant:

– Tu no creus que la paraula «mar» hauria de ser un adjectiu?

– Per mi com si és un adverbi. L'important és que està a vint graus.

– Vint-i-quatre graus –replica l'adolescent– no són gaires per a un adjectiu. Un adjectiu no té febre fins als 40.

De sobte, el nen comença a produir-me por. M'imagino trobant-me amb ell en un passadís fosc. Passadís és un substantiu, però hauria de ser un adjectiu (això és meu). De fet, si ho penses, una casa sense passadís és una casa desadjectivada.

L'home i la dona es miren amb gest de preocupació o d'enuig. Ell li fa un senyal imperceptible al qual ella respon traient de la bossa una pastilla que administra el nen amb una mica d'aigua. Em moriria per agafar-me jo també aquesta pastilla, sigui del que sigui. Al cap de poc, el xaval s'adormila i la parella d'adults s'aixeca i camina de la mà cap a la riba. Jo em quedo observant la criatura. Normalment, a la platja, miro el mar, però l'espectacle, avui, es troba en la tovallola.