Airbnb fa deu anys i puja com un coet

Tot i la crisi que a tot el món pateixen els diaris per la caiguda dels ingressos publicitaris, encara tenim al nostre abast diaris d'informació general i especialitzats que publiquen molt bons articles d'elaboració pròpia, per la qual cosa val la pena llegir els seus continguts. Més enllà de les nostres fronteres, per exemple, els britànics The Telegraph i The Guardian, els nord-americans The New York Times i The Wall Street Journal, dels quals tenim les seves edicions internacionals, i el francès Le Figaro, entre d'altres, sense esmentar un bon grapat d'italians i alemanys. Aquest estiu he dedicat moltes hores a llegir articles dels diaris citats que tracten sobre overtourism (excés de turisme) i també sobre Airbnb i Uber.

A Le Figaro del cap de setmana de l'11 i 12 d'agost al tema de portada destacat i el seu article principal tractaren sobre els deu anys d'Airbnb. Es tracta d'un article tan ben treballat i documentat que em va portar a pensar a escriure aquest meu, en el qual em permeto utilitzar part de les seves dades.

El diari va destacar que amb més de 300 milions d'usuaris des de la seva creació el 2008, alguns caps de setmana d'aquest mes d'agost han estat tres milions i mig els clients allotjats a través del portal, en un total de més de 81.000 ciutats de 191 països en els quals es troba present. Aquesta empresa d'intermediació de reserves, que tants maldecaps produeix a veïns i a autoritats municipals en moltes ciutats de bastants països, sobrepassa ja qualsevol cadena hotelera. A mode de curiositat financera, la seva valoració és gairebé tres vegades superior a la del poderós grup hoteler Accor. I això ha estat possible gràcies a una activitat sense gaire nivell de risc com és ara mitjançar i cobrar comissions per cada transacció efectuada.

Encara que el portal segueix tenint als Estats Units el seu principal mercat, pel que fa les destinacions és París la ciutat en la qual ofereix més llits (65.000), per davant de Londres (60.000) i de Nova York (53.000). Segons l'article, el 2011 eren 6.000 les places d'allotjament que gestionava a França, un 5 per cent del total mundial (120.000). Sis anys després, el 2017, havien pujat a més de 500.000 les situades en aquell país i constituïen ja el 10 per cent dels 5 milions d'ofertes a tot el món. Unes places o llits, les de França, que van registrar 43 milions de pernoctacions. Si fem els càlculs, la mitjana d'estades per cada llit ofert en territori del país veí va ser de 86 nits. I una dada més és que la mitjana anual d'ingressos dels llogaters va ser de 2.100 euros. Val a dir uns 24,4 euros per llit i nit.

Segons recollia el diari esmentat com a font, el director general de l'organisme de promoció turística francès Atout France, Christian Mantei, ha qualificat de molt positiu l'estímul de la demanda turística que Airbnb ha desenvolupat cap a destinacions rurals i petites ciutats que compten amb poca oferta hotelera o aquesta és insuficient. Un altre aspecte considerat positiu és que, transversalment, genera ingressos a professionals i petites empreses que es fan càrrec de tasques com ara el lliurament de claus, la neteja i la gestió d'anuncis. Com a aspecte negatiu s'assenyala el desequilibri que ha provocat en els preus dels lloguers d'habitatges en ciutats grans i mitjanes i en zones turístiques de forta demanda de vacances. Segons l'alcaldia de París, en cinc anys en la capital de França s'han restat als seus habitants uns 20.000 habitatges de lloguer perquè alguns propietaris de vivendes i, sobretot, els fons d'inversió en immobles les han destinat a lloguer per nits a turistes, generalment a través del portal.

És indubtable que el model de negoci d'Airbnb és un èxit empresarial. I no solament ha trastocat el sector d'allotjament turístic i residencial perquè ara també ho fa en el de l'oferta d'experiències, en el qual ha irromput amb força. Amb la particularitat que els clients no són només turistes sinó també de les mateixes ciutats on s'ofereixen les activitats.

Des del punt de vista de la docència empresarial Airbnb és un exemple que s'ha incorporat als casos d'anàlisi i debat. Es tracta d'un exemple més de competidor arribat de fora d'un sector. I, a més, d'un exemple sobre el camí que s'ha de transitar d'una idea de negoci a un pla de negoci... i a una realitat triomfant de vegades. Airbnb, nascuda com a airbedandbreakfast.com, és un referent molt atractiu per emprenedors. D'una finestra d'oportunitat, l'ocupació completa dels hotels a Sant Francisco uns dies de 2007 amb motiu d'una gran reunió de dissenyadors, dos estudiants van voler obtenir uns dòlars oferint allotjament a casa seva en matalassos inflables. I així van tenir una idea de negoci, la seva. Però això no hauria estat res més que una idea. El seu èxit és que van saber donar-li forma i desenvolupar-la.