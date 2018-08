Pocs moments tan feliços com aquells en què ens disposem a obrir un llibre el goig del qual tenim garantit. En aquest cas, es tracta d' Història de les mosques i els mosquits, De Xavier Sistach (Arpa), del qual fa anys vaig llegir amb gran profit Insectes i hecatombes. Sistach s'ha especialitzat en la història natural antiga dels insectes, cosa que significa que cada un se salva amb el que pot, o amb el que té a mà. Però no tots tenim la capacitat de veure el que tenim a mà. Les mosques han estat molt presents en la meva vida sense que hagi estat capaç d'obtenir cap benefici intel·lectual d'elles. Em maleeixo per aquesta insuficiència en el moment de recordar amb llàstima i nostàlgia aquelles tires de goma de la meva infància que penjaven del sostre de la cuina i en les quals quedaven atrapats aquests pobres animalons amb els quals sempre he sentit un curiós grau d'identificació.

No és que no odiï les mosques. Em resulten tan molestes com a qualsevol fill de veí, sobretot quan voletegen al voltant de la sopa. Però el fàstic que em produeixen queda contrarestat per la pietat que em provoquen. Una vegada, i per reparar les crueltats que vaig cometre amb elles de petit, vaig escriure la biografia d'una mosca a la qual vaig veure néixer i morir a l'interior d'una proveta. Una proveta pot ser un món. Allà es va aparellar, allà va tenir la seva prole, allà va envellir i allí va morir, davant dels meus ulls. De vegades, quan feia servir la lupa per distingir el seu semblant, em semblava advertir a la cara trets de la meva. Va tenir moments de plaer i moments de depressió i moments fàcils i moments difícils, com jo mateix, com vostè mateix, com qualsevol de nosaltres. Tot això concentrat en els trenta o quaranta dies que va durar la seva existència, convertida per fi en una metàfora de la nostra.

Soc aquí, doncs, acariciant el llibre de Sistach amb el plaer anticipat que proporcionen les olors d'un bon àpat. Una lectura alimentària, diríem, una lectura amb herois i antiherois amb els quals sens dubte m'identificaré. L'índex promet. Sospito que en explicar la història d'aquests dípters, l'autor no haurà tingut més remei que explicar alguna cosa de la nostra. Anem a això, doncs. Que passin vostès un bon dia.