L'allioli, salsa eròtica

En la tradició popular, l'allioli té connotacions sexuals per la similitud formal entre la mà de morter o boix i el sexe masculí, i el morter amb el femení: això fa que, segons la tradició (que jo he viscut de petit al meu poble) només el confeccionaven els homes. J-C M.C., d'Elx, m'explica que «recorde com ma mare em tenia totalment prohibit mirar mentre movia la mà del morter dintre el morter... segons ma mare no es podia mirar perquè 'prenies l'allioli de l'ull' (presa de l'ull o mal d'ull, o qui sap si a la remenada d'allioli». Jo havia sentit a dir una cosa similar, així com el fet que les dones no el podien fer mai, sobretot quan tenien el període, ja que l'allioli es negava, destriava o s'esgarrava (o no muntava).

Aquesta associació sexual es dona en algun altre cas en la cuina popular, sempre que es fa servir el morter i el boix o mà de morter: això s'escau, com hem dit, en la brandada de bacallà.Aquest plat d'origen provençal és, de fet, un dels clàssics universals de la cuina francesa. Alexandre Dumas, a Le Grand Dictionnaire de Cuisine, diu que és un «ragoüt méridional» que comença a ser apreciat a París, i en recull la recepta de Grimod de la Reynière, el «primer periodista gastronòmic» de la història que, l'endemà de la Revolució francesa, va escriure al seu Almanac Gastronòmic on diu que enfront dels novençans republicans parisencs, els provençals, bascos i catalans eren uns mestres en l'art de menjar. Hi posa julivert i, fins i tot, espinacs –un producte tradicionalment associat amb el bacallà–. En aquest text encara s'usa el mot «merluche» (merluça, en occità) ara substituït per «morue».

Al Llenguadoc i a Provença és un plat tradicional, elaborat tradicionalment el Divendres Sant. N'hi ha també versions de Nadal i «de dol» –en realitat gurmets i exquisides– amb tòfoneS. Fins i tot, n'hi ha versions tradicionals, –en forma de bacallà aixafat, amb all, oli d'oliva, etc., a vegades amb la inclusió de patates– sota diversos noms pintorescos: «Bacallà a la grandi colloni» (Vallès, Maresme, Alacant), i, també a Alacant, «Bacalao meneado», que en algunes famílies es feia per Nadal, com la Brandada o «Bacallà a la sacsacollons» (Plana Baixa), «nord enllà, a la Ligúria (capital, Gènova), el «Baccalá brand de cujun», que en parlar «zenese» vol dir el mateix que volen dir els pescadors del Maresme o de la costa de Castelló. «Cuiun» es diu en altres parlars itàlics, com el mantovà-reggià. Un plat similar, a la manera manxega rep el nom d'«Atascaburras».