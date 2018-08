«No és possible criminalitzar el poble per exercir el dret de protesta»

Són paraules de Silvio Báez, bisbe auxiliar de Managua, un pastor molt crític amb el govern nicaragüenc de Daniel Ortega. El bisbe Báez, amb un gran encert, afirmava també que «la pau social no s'imposa a força de bales, d'intimidacions, empresonaments i processos judicials injustos» ( Religión Digital 1 d'agost de 2018). En aquestes declaracions, el bisbe Báez va criticar amb fermesa la «criminalització» que s'ha fet del que fa al dret a protestar a Nicaragua, un dia després que el govern de Daniel Ortega anomenés «terroristes» els qui es van manifestar en contra seu. També l'arquebisbe de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes ( Religión Digital 8 d'agost de 2018), apel·lava al diàleg com «l'única sortida a la crisi sociopolítica de Nicaragua». I encara, recentment ( Religión Digital 6 d'agost de 2018), el cardenal Madariaga va denunciar la situació de «justícia injusta» que es viu a Hondures.

Les declaracions del bisbe Báez pel que fa a aquell país centreamericà, també es poden aplicar a qualsevol altre Estat on es criminalitzin les idees i on líders polítics o ciutadans siguin empresonats. I és que el dret a protestar, com diu el bisbe Báez, ni és, ni tampoc no es pot considerar mai un delicte. Té tota la raó del món el bisbe Báez quan denuncia les intimidacions, els empresonaments i els processos judicials injustos.

De la mateixa manera que el bisbe Báez ha criticat l'actitud del govern de Daniel Ortega i el cardenal Marariaga ho ha fet pel que fa a Hondures, els cristians no podem mantenir-nos en una pretesa neutralitat. L'Església, certament, ha d'actuar d'una manera apartidista, però no pot ser mai neutral. I és que l'Església ha de denunciar amb valentia tants i tants despropòsits, injustícies i violacions dels Drets Humans, com ho va fer l'arquebisbe de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio (l'actual papa Francesc), quan a propòsit de la pobresa, convidava a indignar-se pel fet que «el pa i el treball no arriba a tothom». Bergoglio deia també: «Des de fa uns quans anys Argentina viu una situació de pecat, perquè no es fa càrrec de la gent que no té pa ni treball».

Com va dir el Premi Nobel de la Pau de 1986, Elie Wiesel, «cal protestar perquè la neutralitat només ajuda els opressors, no les víctimes». Per això el papa Francesc, el 5 de juliol de 2014 deia: «Déu no és neutral. Està de part de les persones més fràgils, discriminades i oprimides». I el cardenal Tarancon deia també: «L'Església ha de conrear les exigències de l'amor i de la justícia, encara que això sigui incòmode».

La pau social a tot arreu (no només a Nicaragua), el desenvolupament de la democràcia i el respecte als Drets Humans, com ha dit el bisbe Báez, no s'aconseguirà mai amb empresonaments ni tampoc amb processos judicials injustos, que no fan sinó criminalitzar les idees. La pau social i la democràcia es basen en el respecte a la voluntat popular i en el dret d'un poble a decidir el seu futur lliurement.