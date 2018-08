El rei té qui l'aplaudeixi

En rebre un premi literari entre mostres de fervor, Borges reflexiona «que estrany que hi hagi tanta gent equivocada». En canvi, els governants pretenen que l'aplaudiment és l'única reacció lògica a la seva compareixença. Els predicadors de la unanimitat s'exasperen en cada ocasió en què el funcionari Felip VI, per elevar-lo al rang que Anglaterra concedeix a la seva tia Isabel II, pateix mostres de públic desaire. Si a una persona només pots ovacionar-la, picar de mans és grall d'oques. El corol·lari periodístic, violat sovint, consisteix a no parlar bé d'éssers humans dels quals no pots parlar malament.

Els predicadors de la uniformitat haurien d'adonar-se que la idea que el Rei sempre encerta no ha estat gaire beneficiosa per a la monarquia, per no parlar que són menys primmirats amb Trump o Macron. Els discrepants potser no encertin en el motiu i l'estridència, però recorden a Felip VI que és un home, traslladant l'« hominem te esse memento» que un esclau recitava als generals romans victoriosos. Aquest argument autoritzava les esbroncades al Rei segons el Suprem, quan era un tribunal de justícia.

El descobriment que hi ha persones disposades a no ovacionar per endavant el Rei ha servit simètricament per demostrar que també té qui l'aplaudeixi. Aquestes mostres de suport adquireixen un valor addicional, tot i que es limitin a utilitzar al cap d'Estat com a esquer contra l'altra Espanya. Per fi es pot prendre recompte del nombre de partidaris i adversaris del monarca, aquell cèlebre criteri per permetre el vot a Batasuna. És possible que Felip VI preferís invertir els col·lectius d'adeptes i antagonistes, però ningú elegeix els seus seguidors. En fi, prefereixes rebre un aplaudiment abans de ser escoltat, en la consciència que ningú atendrà el que diguis després, o ser escoltat a risc que l'ovació no sigui unànime?