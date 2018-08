«Anaira», un conte d'estiu (i 2)

L'excitació del dia va deixar pas als misteris de la nit i, un cop tocada l'hora de les bruixes, vaig poder escoltar com s'acostava a la meva cambra un dolç i hipnòtic càntic, una melodia tan agradable que la son, lluny d'esvair-se, s'hi aferrava amb passió. Malgrat tot, una mena de força intangible, un xiuxiueig sord però martellejant, em va rescatar d'aquella profunda somnolència i em va fer obrir els ulls. I llavors la vaig veure, palplantada als peus del meu llit, observant-me, deliciosament despullada a la llum d'aquella lluna plena gegant que s'infiltrava, descarada, per la finestra de la meva habitació. No podia moure'm, ni cridar, només contemplar embadalit com el seu bell cos, ters i voluptuós, avançava gràcilment cap a mi tot dansant i mussitant amb una encisadora veu vellutada aquella enganxosa cantarella que semblava ben bé de bressol...

Vine i uneix-te al meu cos, / i sigues torrent de vida, / i que la lluna il·lumini el foc / amb la dansa de la crida...

Va apartar els llençols i em va despullar i, després de dibuixar-me amb el dit un cercle al cap, va posar-se sobre meu i va començar a tocar-me i a besar-me amb embogida devoció. Tot i la consternació, vaig sucumbir eufòric a aquell somni humit d'una nit d'estiu. I em va mirar extasiada, sumida en les inexpertes envestides de plaer que li regalava, a les quals ella responia estrenyent-me amb més força i recitant alguna cosa en una estranya llengua que no havia sentit mai. En aquells moments érem titelles del desig i la resta el no-res. Tan cert és el que us dic que quan vaig aixecar la vista vaig adonar-me que estàvem al mig del bosc, sobre la gespa, al costat d'una gran foguera amb un munt de velles nues i fastigoses que ens encerclaven i cantaven com boges. D'entre les flames, de reüll, vaig poder veure com prenia forma la figura d'un home corpulent i musculós; la seva ombra no va trigar a projectar-se sobre les copes dels arbres, mostrant unes imponents potes i banyes de gran cabró. Lluny d'espantar-me, l'escalfor interior m'empenyia a continuar amant l'Anaira, ara convertida en una altra d'aquelles horripilants iaies amb la cara afogada entre centenars d'arrugues, les dents corcades i una palpitant berruga negra a la punta del nas. Vaig tancar els ulls per foragitar aquell nauseabund i pertorbador espectacle i, sobretot, per intentar convèncer-me que tot allò era només un malson provocat per la intensa atracció que l'Anaira havia provocat en mi. I tot d'una em vaig desmaiar de por. I de plaer.

A trenc d'alba, amb el primer cant del gall, aquell influx oníric es va esvair. I l'Anaira. No la vam tornar a veure mai més. L'avi va dir que durant la nit l'havia sentit taral·lejar una cançó que la mare també havia entonat justament el dia que va ser engolida pel bosc. Els avis es van abraçar envaïts per l'enyor i la desgràcia. I una esgarrifança va recórrer el meu cos, la mateixa que m'ha acompanyat durant tota la meva vida.