La factura, per als Franco

Que els Franco no són com nosaltres ho sabem des dels temps del No-Do, que mostrava a la senyora dels collarets, a l'única filla ben casada i la neta encara millor (amb un Borbó). A nosaltres ens posa l'ajuntament a la bústia una carta per la qual notifica que desocuparà el nínxol on descansa l'avi des de fa lustres, i que podem pagar per portar-lo a un altre costat, i ens en fem càrrec ipso facto. Ells per contra no entenen de caducitats, ja que van néixer sabent que l'administració és una prolongació de la família, i no conceben que pugui oposar-se als seus designis. Consideren a més que el seu ancestre és intocable, patrimoni nacional; la memòria històrica només els dona per recordar els temps que van viure com van voler, amb tots els privilegis. El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà un decret llei pel qual modificarà la llei de la Memòria Històrica per blindar jurídicament el trasllat de les restes de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos on reposen amb honors que cap democràcia ha de retre a un tirà. Els descendents ja han rebutjat quedar-se-les, cosa que obre la possibilitat que s'acosti un d'aquests litigis de mai acabar. Francis Franco, el net que es va canviar l'ordre dels cognoms per reivindicar l'estirp, veu «absurd» que s'empri una fórmula que en la seva opinió està prevista per «temes urgents». No m'estranya que tingui al·lèrgia a la urgència. Per urgència la que va motivar que l'exministre de Justícia Rafael Catalá, el mateix dia en què es dirimia la moció de censura contra Mariano Rajoy, signés l'ordre per la successió del ducat de Franco que ell pretenia, lliurant-la així a la seva germana, la inigualable Carmen Martínez Bordiú. Si el ministre del PP no arriba a apressar-se, possiblement el títol nobiliari rebria sepultura al costat del tenebrós autòcrata, i no reviuria adornant la reina del cuixé per turment de l'homònim del generalíssim. En política cal trepitjar l'accelerador en el que es pot, per si les tornes canvien de sobte.

Afirma Francis Franco que «és oportunista i propagandístic prendre la revenja 42 anys després, quan la gent que va fer la guerra s'ha mort». De la guerra fa molt, però de la postguerra no tant. Per alguna raó, el net no pren en consideració la gent que no va participar en la contesa, però va patir la dictadura. Gent que encara viu i vota. Jo mateixa recordo els noticiaris en blanc i negre, la por, el que no es podia dir, els nostres pares perseguits a cops de porra per fer vaga, l'empresonament dels capellans de la parròquia per ajudar sindicalistes. Llunyans ja els infausts temps del pal·li, l'Església s'ha mostrat d'acord a expulsar del temple Franco. L'any passat, Pamplona va lliurar les despulles del general Mola, de Sanjurjo i de cinc militars revoltats més als seus descendents, que els van acceptar sense excessius escarafalls, i va eliminar tota marca visible del pastitx arquitectònic que va ser monument als Caiguts, avui anomenat plaça de la llibertat. Diu Francis Franco que el Govern hauria de gastar temps i diners en altres coses més importants, està de broma? La factura de l'exhumació l'ha de pagar ell, com nosaltres hem desembutxacat la dels nostres avis. Pel que fa al temps, al passat el que és del passat.