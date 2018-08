El ball hi som tots convidats, els nascuts els anys 30, els dels anys 50 i els que acaben de treure el nas. Les perspectives d'uns i d'altres, però, són completament diferents, cosa natural perquè, si no, quin sentit tindria fer anys? Sobre les opinions que tenim del Procés, com en la resta de coses de la vida, cada generació té també parer propi.

La gent més gran amb qui parlo, en general, és optimista. Que siguin grans no vol pas dir que siguin impacients. Ans el contrari. Estan contents del tomb que ha fet el país i estan convençuts que la independència arribarà més aviat que tard. Són els que s'han criat amb el franquisme i amb el record de la República, aquella il·lusió invertebrada. Els mateixos que durant anys han mirat de no parlar de política i que ara tenen la independència tan incrustada que no se la deixaran prendre pas.

Les generacions de mitjana edat –de 50 a 60 anys– són més heterodoxes. Hi ha pessimistes viscerals que conviuen amb optimistes recalcitrants. La cosa està repartida entre els que ho veuen tot negre i els que van pel món afirmant que: «Ens en sortirem», una frase dita als quatre vents i a cor què vols, una mena de clau contra el desànim.

I hi ha els que a penes enfilen els 40. Aquests són els més pessimistes i els més impacients. Estan convençuts que, a part dels de la seva generació, tots els altres són autonomistes de pedra picada i que, si no fem un tomb i canviem el guió, no ens en sortirem. Es desesperen.

Fa gràcia que els que encara estan pujant l'escala de la vida siguin més impacients i pessimistes que els que ja la comencen a baixar. Al ball, però hi som tots convidats. Així que sortirem a la pista. Més encara si l'alternativa és aquesta tropa feixistoide d'obsessos de la neteja i de la desinfecció.