Impostura i furt

Un dels punts crucials de Galícia està en la seva mateixa entrada i es diu Piedrafita do Cebreiro. Cases de pedra, pallisses, una església sense edat (i un Crist que, segons fama, es va aparèixer a Sant Francesc d'Assís). Contínues remeses de turistes (no n'hi havia quan vaig arribar aquí com a pelegrí) i fred. Vaig entrar en un bar, em vaig abrigar bé i vaig oblidar la bossa amb el mòbil sobre un tamboret. Quan vaig tornar, ja havia desaparegut la bossa. Esbrinaments sense fruit i denúncia a la Guàrdia Civil de Sarria. Bloqueig del telèfon. Bloqueig del compte de Hotmail, el que més utilitzo.

I dies després, vans intents de recuperar el compte de correu i, per tant, el meu capital de comunicacions i cartes. Qüestionaris marcians en què et pregunten coses que potser sabies quan vas obrir el compte, fa molts anys. Algorismes, suposo. Una adreça a Califòrnia, oh!, I was born under the wandering star. I tants éssers humans per atendre't com trobaries en la superfície de Mart. No m'estranya que guanyin tants diners amb aquest estalvi en mà d'obra i domicili fiscal a Holanda. Procuro prendre-m'ho amb calma: no he abandonat la migdiada, però en despertar-me de la d'ahir em trobo amb el rastre de mitja dotzena de trucades al telèfon (ja he comprat un altre mòbil): no és el normal a la baixa tarda d'agost. Truco, llegeixo els seus missatges i, cada vegada més embalat, m'assabento que algú es fa passar per mi en el famós compte al qual no em deixen entrar.

Trucades als amics, whatsapps i avisos. L'impostor, que escriu fins i tot pitjor que jo, però sense aquest toc personal que em caracteritza, s'adreça a tota la meva llibreta d'adreces amb una pretensió universal: trincar pasta. Diu que ell és jo (això ja sembla de Phil K. Dick) i que estic a Burkina Faso sense diners per pagar l'hotel i l'avió. Nova visita a la Guàrdia Civil, aquest cop al lloc d'Oleiros, i una altra denúncia que afegeix la impostura al furt. Si llegeixen això, ni se'ls ocorri donar-los un cèntim. No estic a Bukina Faso. L'atenció de la Benemèrita, professional, impecable.