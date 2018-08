Ara i en l'hora de la nostra mort

Durant anys el veia recórrer les prestatgeries de la Biblioteca Rahola de Girona, quan aquesta es trobava sobre la plaça de l´Hospital. Feia servir ulleres entelades i el cinturó molt alt, gairebé sobre el pit; els pantalons, pujats, no li tapaven els turmells. Cada vegada que entrava a la biblioteca ell ja hi era, recorrent els prestatges. Semblava seguir un patró. D´això me´n vaig adonar amb els anys. Sempre recorria els mateixos passadissos en el mateix ordre. Mai vaig saber el seu nom i a la nova biblioteca Rahola ja no l´he vist entrar.

Ella vesteix de texans llargs i samarreta d´un grup de rock. No arriba al metre cinquanta i té les cames tortes, en forma de zero. Si parlen d´ella, el primer que s´esmenten són les seves cames. Porta el cabell d´un ros platí amb un d´aquells pentinats dels setanta, amb molt volum. Ha de superar els seixanta anys i es passeja pel Barri Vell de Girona com si tingués un recorregut per complir. Que no el té. O almenys, no es dirigeix ??enlloc en concret. Però ella compleix amb el recorregut com si ho portés a la genètica. Viu al carrer i fa aquell trajecte dia rere dia.

Demana almoina al semàfor de carrer del Riu Güell. Des de les nou del matí fins a les nou del vespre. És la seva rutina. No importa la calor ni les tempestes d´estiu. Ell està allà. És indi. Quan el seu got rep un donatiu, demana al seu déu, un d´aquests déus hindús de molts braços i ulls, que beneeixi el seu nou benefactor. Qüestionarà la vida a la qual l´han lliurat els seus déus o donarà gràcies per la seva destinació?

Toca tangos amb un vell bandoneó. Nascut a Girona, toca al carrer durant l´estiu. La resta de l´any el passa en alta mar. És allà on li van ensenyar a tocar aquell instrument. En un vaixell. El tango va venir per defecte. Quan el mariner està en terra, per «algun estrany motiu», segons ell mateix diu, toca tangos. Ho fa al carrer Santa Clara, i el tango, en caure la tarda, produeix un estrany efecte, una segona calitja.

A ells no els afecten ni els llaços grocs, ni que a Franco el desallotgin de la seva tomba, ni els gidahistes gais suïcides. Moltes vegades, les rutines d´aquests personatges ens fan la sensació que ens trobem en un escenari de The Truman Show. Que ells interpreten aquest patró com a marc del nostre propi reality. També nosaltres tenim el nostre propi patró, ara i fins a l´hora de la nostra mort. Hauríem de pensar en la seva falta de lògica. I qüestionar amb quina confiança creiem en aquest model de vida.