Un mal record de Girona per als viatgers

Joan Benet GIRONA

Quan ara fa uns mesos, setembre 2017, varen tirar a terra el passadís que unia les estacions de trens, no s´entenia perquè no s´aprofitava la coberta amb les columnes. Allò hauria estalviat molts diners a l´Ajuntament. Hauria estat un espai obert. Sols s´havien de fer els acabaments.

Aquesta primavera passada, acabades les obres, no s´ha fet res per unir els dos edificis

Ara res de res. La unió entre les dues estacions, ara es fa sota el sol o sota la pluja. I com els dies de pluja, la gent que surt d´una o va a l´altra, veient que ara fa sol, doncs a protegir-se d´ell, però quan tot d´una, amb els quatre trucs de dalt d´avís, es troben amb una pluja que, aviat reforçada i ajudada pel vent, fa per moments aquell tram impossible, llevat que vulguis quedar ben xop. Poca cosa fan els paraigües, en aquests casos.

En aquest aspecte, potser, una imatge molt pobra de Girona que s´emporten aquells que amb maletes corren sota la pluja insistent. I tot perquè no hi ha cap cobert que protegeixi d´aquella pluja ventada.



Immigració

Joan Giménez Ràfols puigcerdà

Sembla ser que Espanya ha agafat el relleu d´Itàlia en l´acollida d´immigrants procedents de l´Àfrica. Cada dia veiem com entren a la península «pasteres» plenes de persones ansioses de trobar tot allò que els seus respectius països no tenen. Preguntes com «què farem amb ells» surten de la boca de la gent. La preocupació existeix. Per altra part, l´Unió Europea vol fer una política comú per tal d´integrar els immigrants a tots els països de la Unió. Una pregunta i convido tots els lectors a una reflexió: Què han fet els països d´occident a l´Àfrica que no sigui treure d´ella tots els recursos que nodreixen les seves indústries com el petroli, gas natural, or, diamants, plata, bauxita de Guinea, coure de Zàmbia, ferro de Mauritània, plom de Namíbia, crom de Sud-àfrica, manganès, vanadi i platí, urani i un molt llarg etcètera? Volen dir que no ens hauria de caure la cara de vergonya? Què hauria de fer Occident per remeiar tot el mal que ha fet a l´Àfrica i la resta països de l´anomenat Tercer Món?: simplement, crear indústries, escoles, universitats. En poques paraules, occidentalitzar l´Àfrica. Dubto molt que el món occidental es deixi prendre la «batuta». Si occident no hagués explotat tan vilment aquests estats africans, possiblement avui tampoc hauríem de parlar de terrorisme.



Agraïments a SOS i hospital

Jaume Franquesa i Ribó

Hola a tots. Em dic Jaume i us comento la meva aventura. La tarda del passat dimarts 21 d´agost vaig anar amb la meva esposa, un fill i el net a prendre un bany a la cala Sa Conca, que es troba al costat de port d´Aro.

Quan feia una estona que hi érem, el meu net i jo vam decidir anar caminant per un costat a través de les roques per arribar on es tiren alguns intrèpids. On menys m´ho podia esperar vaig relliscar en una roca, em vaig colpejar la cama, però el més greu va ser que se´m va retorçar la columna vertebral i vaig tenir un pinçament d´un nervi que va cap a la cama esquerra. Total que no em podia moure.

El servei de SOS de la platja va venir molt ràpid, em van tractar amb molta cura i em van dur amb barca al port d´Aro. Moltes gràcies als nois i a la noia, la Laura, que em van pujar al bot. Ah! el pilot feia anar amb compte els iots que passaven a prop nostre. Alguns banyistes també van col·laborar.

Poc després, uns nois molt atents em van dur a l´hospital de Palamós en ambulància.

Un cop a l´hospital, tot i estar gairebé col·lapsat –som a l´agost–, em van atendre molt bé. Dono les gràcies a l´infermera en cap, la Raquel, i al Dr. Dalcio, que van estar pendents de mi fins que la família em va dur a casa.

Abans d´acomiadar-me recomano a tothom que tingui molta cura a les zones de bany i faci cas de les indicacions dels socorristes. Són persones que vetllen per la nostra salut. Per si serveix, ara gairebé dos dies després encara tinc un dolor terrible si em recolzo a la cama esquerra.



Injustícia

Montse Noguer Aradas Fornells de la Selva

M´agradaria exposar el meu cas: Jo he treballat en un centre de persones discapacitades durant 11 anys, m´encanta la meva feina, remarco sense baixes ni sancions. El dia 19 de juny em van acomiadar. El 25 de març habia caigut a la feina, tinc un fíbroma/tumor de 3 cm sota planta mitjana esquerra. La mútua em dona l´alta al·legant «alta por mejora que puede realizar su trabajo habitual». Increïble. Demandat. Vull que se sàpiga la veritat. M´acusen d´anar contra l´empresa, fals. Demanar drets per a tothom igual i primer per a persones ateses no és anar en contra, tot el contrari. La informació arriba fins a on ha d´arribar? Es perd? Es transforma a gust propi? Vaig contra persones concretes que sí que perjudiquen l´empresa en el seu propi benefici. Advocats que diuen defensar l´empresa i RRHH que frenen drets i informació, DT que també tapa informació per benefici d´usuaris i faltes de respecte a treballadors, jo mateixa en soc una. Política, cada 4 anys canvi de gerència, difícilment tenen temps de veure o fer res. És molt injust el que m´ha passat i el que està passant, només demano el retorn de la meva plaça i un horari en benefici primerament dels usuaris i després de tots els treballadors per igual. Ho he intentat de totes maneres fins arribar aquí.