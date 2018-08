El diari digital El Dimoni de Santa Eugènia plega. Han estat quinze anys de donar veu a un barri de la Girona cosmopolita i que, antigament, havia estat un poble. Sap greu que es perdi una referència de compromís amb la cultura, que palesava mancances municipals i situava a l´imaginari metropolità una sonoritat reivindicativa. El Dimoni, portat pel director Manel Mesquita des dels seus inicis, ha contribuït que hi hagués una pluralitat de col·laboradors en l´àmbit de la premsa i en les xarxes socials. Com totes les estructures culturals que es perden –televisions, cinemes– el fet que aquesta finestra es tanqui empobreix el natural funcionament de les coses. El diari ha defensat la llibertat sense pal·liatius en una època en la que la llibertat d´expressió, sovint, es veu perseguida i la judicialització de la política i l´atac als drets civils conforma una atmosfera enrarida. Llei mordassa. Quan mirem amb perspectiva l´etern pes de la roda del temps, veiem que ha estat la gent que s´ha atrevit a dur a terme iniciatives agosarades i modernes, els que han ajudat a canviar la vida. Qualsevol societat necessita una premsa en la que s´hi expressin totes les opinions. Les planes d´El Dimoni es trobaran a faltar com també la llarga reivindicació de la reconstrucció del Pont del Dimoni. Una qüestió, com altres –biblioteca o ateneu–, que han contribuït a configurar un sentiment de pertinença. Dignificar el barri. Vagi aquest escrit per brindar per El Dimoni i també, per tota aquella gent que, de fa anys, han contribuït a millorar la societat. El Dimoni diu que s´agafa vacances indefinides i afegeix que la seva vida ha estat un plaer comunicativament parlant. See you later!