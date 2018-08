El festivals d'estiu, un luxe de la Costa Brava

Temps enrere, va fer la impressió que la proliferació de festivals podia generar una mena de bombolla que acabaria essent insostenible. Res més lluny de la realitat. Els que ja eren potents encara ho són més i la resta ha anat incrementant la seva oferta fins a consolidar-se. Sting, Joan Baez, Jonas Kaufmann, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Ricky Martin, Brian Ferry, Santana, Joan Manuel Serrat, Gloria Gayner, Michael Nymar, Estopa, Luz Casal, Manolo Garcia, Loquillo, Maná, els catalans Joan Dausà i els Catarres. Totes aquestes figures del món de la música, i moltes altres més, han desfilat aquest estiu per la Costa Brava dintre de la programació dels ja nombrosos festivals que se celebren cada any. També òperes, com la Flauta Màgica de Mozart, dirigida per Oriol Broggi. La varietat de propostes és enorme i de qualitat. L´estiu de la Costa Brava ja no s´entendria sense els seus festivals.

El de Cap Roig, amb una major oferta que en edicions precedents, ha reunit 56.261 espectadors, 10.000 més que en l´edició de 2017, que està aviat dit. Pel de Porta Ferrada, un dels que ha crescut espectacularment els últims anys en tots els sentits, han passat 41.000 persones, 9.000 més també que l´any anterior. A Peralada, 26.500, amb un 92% d´ocupació; al de Sons del Món, un altre que s´ha consolidat, 22.498 espectadors; i pel de Torroella de Montgrí, 9.088, amb quasi un 90% d´ocupació. Altres festivals han completat l´oferta estiuenca.

Cap altra zona de l´extens litoral espanyol gaudeix de tanta oferta i varietat d´artistes com en els municipis del litoral gironí. És, sens dubte, un valor afegit als atractius turístics i paisatgístics de la Costa Brava per impulsar un turisme de qualitat que no quedi reduït només al tradicional sol i platja. Tant el sector turístic gironí com les institucions públiques treballen, des de fa temps, per ampliar l´oferta turística tradicional. Els festivals en són un exemple, però també rutes pels entorns naturals, propostes per als ciclistes, visites guiades per conèixer el nostre ric patrimoni cultural i arquitectònic o la gastronomia. Un dels festivals, el de Sons del Món, que se celebra entre Roses i Castelló d´Empúries, ha dut a terme un original maridatge de vins de la DO Empordà amb música. Les promocions i campanyes impulsades pel Patronat de Turisme a diferents països europeus i també als Estats Units o Austràlia han tingut per objectiu donar a conèixer la riquesa cultural i paisatgística de les comarques gironines. I els festivals d´estiu, tot un luxe, són un dels principals atractius.