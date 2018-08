FRANCO i «CIUDADANOS»

El mausoleu de Franco al Valle de los Caídos, custodiat i cuidat per l´ordre benedictina –la mateixa que té cura de Montserrat–, és tema de debat. La dreta està en contra de retirar les restes del dictador i donar al monument un contingut i sentit respectuosos amb les víctimes de la guerra civil i la defensa de la democràcia tot buidant-lo de qualsevol homenatge o símbol d´un dictador colpista que no tingué problema moral a sembrar de cadàvers i misèria el país.

Rivera i Arrimadas, ara, no volen l´exhumació de Franco. És possible que aquest canvi de posició els resulti avantatjosa a Burgos o a Jaén en la seva competició amb el PP. No ho sé. El que sí que puc assegurar és que, a Catalunya, perjudica i debilita els demòcrates que s´oposen al desfici separatista.

No perquè els separatistes siguin tenaços antifranquistes, no. Els actuals separatistes, al final del franquisme, no foren especialment actius contra el règim. Uns, per irrellevants o desapareguts, com ERC; altres, per marginals, com el PSAN (el pare de la CUP); i altres, com la CDC de Jordi Pujol, perquè, trencant amb la unitat democràtica, coquetejaren amb el règim quan començà la Transició i, per exemple, recomanaren la participació en el referèndum de la Reforma política convocat per Adolfo Suárez el desembre de 1976. Jordi Pujol no tingué cap inconvenient a incorporar alcaldes franquistes passats per l´UCD quan el 1983 aquest partit ja havia desaparegut, o directament el 1979. A un, fins i tot, el feu conseller de Governació.

La lluita contra la dictadura i per la ruptura democràtica la sostingueren molts dels homes i les dones que els darrers anys, ells o els seus fills, han pogut pensar que Cs era un baluard contra la insolidaritat i el totalitarisme independentistes. Persones amb els valors de llibertat i igualtat fonamentats i fraternalment units a la resta dels pobles d´Espanya i d´Europa. Per a ells el franquisme fou la ignomínia i la pobresa. L´actitud de Cs amb la figura del dictador els fa pensar que no és per la defensa dels valors democràtics que està contra el separatisme, sinó perquè comparteix el nacionalisme imperialista i totalitari que encarnava el dictador.