Caputxeta i el llop

Un capellà de la nostra terra beneeix persones i animals, acompanya els feligresos a la romeria de la Santa Faz, acull amb un volteig de campanes la processó en honor dels Sants de la Pedra, felicita els pares i padrins del catecumen vestits, tots, amb les seves millors gales, sopar amb els festers i celebra tota mena de litúrgies amarades de pólvora, murta o alfàbrega. Com a quadre de sensualitat no està gens malament, però podria millorar-lo amb uns quants paràgrafs més. Els casos de pederàstia clerical tenen vincles molt tènues amb la mol·lície ambiental i el vot de castedat. Molts capellans, incapaços de mantenir la seva promesa, s´arreglen com qualsevol mortal i respecten les criatures.

La castedat dels capellans, el seu celibat, és una exigència tardana i els pastors protestants tenen esposa (els més liberals fins i tot xicot), el mateix que els popes ortodoxos (que també són catòlics). Ja deia Sant Pau que és millor casar-se que cremar-se, però no cometré l´error, tan freqüent, de dir al Papa el que ha de fer. Per això jo hauria de ser, i això no passa per sort per a vosaltres, l´arquebisbe de Dublín, que ha demanat no només perdó, sinó que es deixi d´amagar i protegir els agressors. No serà fàcil. A la respectada BBC es va introduir Jimmy Saville i la seva banda de depredadors sexuals glorificats per Margaret Thatcher. Les colònies d´estiu, religioses o profanes, i l´esport infantil, no sempre parroquial, són territori de caça per al pederasta.

No va relativitzar el problema dels capellans abusadors però la primera edició de les Obres completes de Sigmund Freud estava incompleta: se li va extreure un opuscle sobre l´experiència clínica del jove Freud que va haver d´atendre un bon nombre de casos d´abusos a nens i nenes. En barris fins, no es creguin, res de famílies desestructurades. Una altra cosa és l´interès de l´imperi per presentar els catòlics, els «papistes» (com diuen ells), com un pou d´iniquitats. Bé, tapa bé els teus propis pous i procura que no caiguin dins les criatures, La Caputxeta vermella (i el llop) pot ser moltes coses, però no és literatura fantàstica.