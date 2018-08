La mòmia de Franco unifica les dretes

A l´abril 1937, assentat en el poder de la zona rebel, el general Franco va procedir a dictar l´anomenat decret d´unificació, pel qual les forces polítiques de les dretes que recolzaven el cop d´Estat que havia desencadenat la Guerra Civil, es fusionaven en un sol partit polític: Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Era el Moviment Nacional. El dictador, revestit d´absoluts atributs, es va confeccionar un vestit a mida. El va utilitzar fins a la seva mort. Vet aquí que quatre dècades després del seu decés, la mòmia preservada en l´espant del Valle de los Caídos segueix operant amb inusitada potència, mostra que és capaç d´aglutinar el dispers espectre de les forces polítiques de la dreta, que, com si d´un nou decret d´unificació es tractés, reaccionen a l´uníson contra la decisió del Govern d´exhumar el cadàver del general del seu tenebrós mausoleu.

La patent incomoditat de PP i Ciutadans és cridanera: s´oposen, argüint que un reial decret llei, procediment utilitzat fins a la sacietat pel Govern de l´oblidat Mariano Rajoy disposant de majoria absoluta al Congrés dels Diputats, no és la fórmula adequada i perquè, diu Pablo Casado i abunda Albert Rivera, que es bressola com fulla al vent, cal mirar cap al futur, deixar de fer-ho al passat, no reobrir ferides, les que mai s´han tancat, que és la qüestió a solucionar. Tot adobat amb el manifest de militars que demanen respecte i desgreuge a Franco, «un soldat d´Espanya». Ho va ser, i, a més, un traïdor al jurament donat, un colpista i un genocida assassí en sèrie. Gran fitxatge el del general Luis Alejandre, signant del monstre, pel PP balear en la legislatura de l´avui senador José Ramón Bauzá. Un general franquista, que en les Forces Armades segueixen disposant d´ampli predicament.

La mòmia del dictador ha posat les dretes hispanes en situació compromesa: ha generat un nítid aclariment del ­panorama polític, establint que hi continua havent dretes i esquerres, cosa que alguns s´han entestat a desdibuixar a benefici d´inventari. El que no queda dilucidat, de moment, és el rèdit electoral que PP i Ciutadans obtenen amb el seu enquadrament, en obeir l´ordre de prietas las filas. No hi ha tanta dreta a les Espa­nyes. Que el PP de Casado li costi fora mida, que requereixi Déu i ajuda, per ­execrar definitivament al franquisme, per acceptar que la mòmia del general no pot estar on encara es troba, es pot entendre parcialment; el PP va ser creat, en la seva anterior denominació, Alianza Popular, per set ministres del dictador («els set magnífics») encapçalats per Manuel Fraga, fins que va morir president d´honor del PP. I Ciutadans? No és fàcil dilucidar els codis pels quals es desenvolupa el partit que va néixer socialdemòcrata i es troba en trànsit de desbordar per la dreta tots els que el posin per davant. Ciutadans pretén substituir el PP com a força principal de la dreta. Aquest es nega a deixar-se apiolar sense oferir resistència. Pablo Casado i Albert Rivera són intercanviables. Dos populistes de dretes a l´ús, molt semblants als de la dreta radical europea. Però defensar l´indefensable, obrir una caixa de reclutament a compte del pitjor dictador que ha donat Espanya en els seus últims dos segles, a més d´una indecència política, democràtica i moral, és un error dels que es paguen a les urnes. La mòmia del general hauria d´haver sortit del Valle de los Caídos quan el 1978 es va aprovar la Constitució. Res es va fer, perquè va ser un «soldat d´Espanya», al qual els militars de llavors, i al que es veu molts d´ara, guardaven fidelitat a la seva ridícula figura, emmarcada en el pompós títol de «caudillo», i sanguinària obra. No deixa de ser conseqüència lògica que a Europa ens segueixin mirant com el que som: un país estrany, molt estrany.