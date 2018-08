El Govern es proposa negociar el sostre de la despesa amb Podem, però fer-ho acceptant les condicions que planteja Pablo Iglesias seria un autèntic disbarat de conseqüències imprevisibles per al país. A més d´un cop afegit als contribuents amb més pujades dels impostos que ja existeixen i la creació d´altres de nous. El preu és alt perquè els socialistes haurien també de doblegar-se a l'exigència podemita de modificació de la llei d´estabilitat pressupostària i de l´augment de l´objectiu del dèficit (1,8 per cent) pactat amb Brussel·les per a ­l´any 2019. No sembla que ho facin, distanciar-se dels acords europeus en matèria econòmica resulta bastant més complicat per a Pedro Sánchez que fregir a impostos els «rics». Això es pot assumir. La tsipramania que va acabar condemnant Grècia, no.

Sánchez, de totes maneres, ja ha avisat que està disposat a esgotar la legislatura amb o sense pressupostos. Si no pot governar amb uns comptes aprovats tindrà l´oportunitat de seguir practicant la política ficció i d´explicar electoralment als espanyols el que un executiu a les seves mans seria capaç de fer amb una majoria més folgada. La política s´ha convertit en un escenari gestual. El Govern i l´oposició amaguen, però no donen. Sánchez, assumit que els acords amb Brussel·les es respecten, es planteja la legislatura com un assaig preelectoral, conscient de la màxima d´Andreotti que en determinades circumstàncies el poder desgasta però encara més no tenir-lo.

Mentrestant, Rivera i Casado ­desenterren el 155 i el pla antigihadista, i Podem es prepara per controlar la televisió pública mentre ven la seva quimera de la despesa.