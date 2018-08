Una de les característiques de la nostra època és que molta gent sembla incapaç de fer servir la imaginació o de situar les coses en el seu context. Abans d´analitzar un fet, abans de reflexionar sobre ell buscant tots els clarobscurs que l´envolten –perquè no hi ha fet que no estigui envoltat de zones d´ombra–, molts es dediquen –o ens dediquem, que jo no m´excloc– a buscar un culpable o establir una hipòtesi que ho expliqui tot en un tres i no res. I això passa sobretot en els casos de violació o de maltractament, quan molta gent sembla reaccionar amb una mena de reflex condicionat que impedeix tota reflexió més o menys serena. I en dos cops de peu, sense saber res del cas, sense haver escoltat els testimonis –si n´hi ha– i sense haver analitzat les proves –si n´hi ha–, molta gent ja creu saber amb total exactitud el que ha succeït en una habitació d´hotel o en unes golfes o en un portal d´un edifici. I sense mitges tintes, sense dubtes ni vacil·lacions, perquè aquesta gent creu tenir-ho tot claríssim i saber exactament el que va passar, com si hagués estat allà davant, veient-ho tot i prenent-ne nota i potser gravant-ho amb el mòbil.

Ho dic perquè hi ha qüestions molt delicades en què cal conèixer tots els detalls per saber què ha passat i poder prendre les mesures adequades, que és una cosa que han de fer la policia i els tribunals en funció de les proves i dels testimonis fiables. Ho dic perquè aquests dies hem conegut el cas d´Asia Argento, l´actriu i directora de cinema que va denunciar haver estat violada pel productor Harvey Weinstein –igual que moltes altres dones que van dir haver patit les mateixes agressions sexuals–, i a la qual ara un actor de 22 acusa d´haver-lo violat quan en tenia 17 i, per tant, era menor d´edat, fet que constitueix un delicte a Califòrnia (on van succeir els fets).

D´entrada, molta gent ha aprofitat aquesta història –que encara no sabem si és veritat o no–, per carregar contra Asia Argento i tot el moviment MeToo, com si aquest fet de la suposada violació d´un menor d´edat –que és encara un assumpte dubtós que no es coneix bé– fos una prova suficient per desmentir les dotzenes d´acusacions contra un productor de Hollywood acusat d´haver-se comportat de manera repugnant. Tanta unanimitat en els testimonis de les dones violades indica que aquestes violacions van existir, i a més tothom sabia d´aquestes històries a Hollywood però callava perquè Weinstein era un productor molt important i ningú s´atrevia a aixecar la veu contra ell. O sigui que aquesta història entre el menor i Asia Argento no ha d´invalidar l´acusació contra el productor Weinstein.

I la història amb el menor d´edat? Pel que he llegit –i he llegit gairebé tot el que he vist publicat– és bastant poc creïble com a història de violació. L´actor jove –de 17 anys– coneixia des de feia molts anys Asia Argento i, a més, aquest actor feia molt temps que estava vivint a Hollywood i era una persona rica i famosa, o sigui que no imaginem que feia una vida de trapenc i que sabia perfectament que el sexe en abundància forma part d´això que es diu el «glamur» de Hollywood. A mi em sembla que en aquest cas, aquest actor ha volgut fer xantatge a Asia Argento justament perquè l´actriu ha guanyat un gran protagonisme acusant de violació un poderós productor de Hollywood, i això la feia especialment vulnerable a una acusació de violació. De fet, si Asia Argento ha pagat a aquest jove actor 300.000 euros com a compensació econòmica perquè retirés la denúncia, queda molt clar que aquesta història –que probablement va ser sexe consentit entre les dues parts– hagi acabat sent un cas sòrdid i miserable i dolorós. Per això mateix, repeteixo, és tan important que es coneguin bé els fets abans d´enviar a la foguera determinades persones acusades d´haver comès un delicte.