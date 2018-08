Girona vs Barça es juga als EUA?

Lluís Vilà La Bisbal d´Empordà

Des de Madrid diuen que el partit de lliga d´enguany del Girona contra el Barça el volen traslladar a terres americanes. Com? Si volen anar als EUA a jugar a futbol que hi envïin d´altres si hi estan d´acord, el Getafe i el Madrid, per posar un exemple. L´afició, socis i abonats del Girona FC no mereixen aquest menyspreu, la segona temporada històrica del Girona FC a la Primera Divisió ha de servir perquè els gironins la gaudeixin com afició novella que és en la màxima categoria, treure la possibilitat de gaudir d´un Girona vs Barça a Montilivi és una injustícia cap a una afició que no va sobrada d´esdeveniments d´aquest cartell. Si això acaba passant, exigeixo al club que em torni la part proporcional de la quota d´abonament anual així com la del meu fill, o que em pagui el desplaçament als EUA per veure el partit del meu equip en viu.



Per quan una educació de qualitat?

Jesús Domingo Martínez Girona

Pel que hem vist i sentit, en referència a l´educació, en els primers mesos de Govern socialista, en lloc de promoure una educació de qualitat i en llibertat, sostinguda per la complementarietat de les xarxes pública i concertada, Sánchez torna al vell mantra de l´escola pública i laica. En aquest context s´inclou la marginació de l´assignatura de religió, que quedarà en la indigència acadèmica.

D´altra banda, s´anuncia una nova matèria obligatòria de valors cívics, el contingut de la qual no s´ha precisat, però que pels precedents pot lliscar cap a l´adoctrinament moral que ja va pretendre l´Educació per a la Ciutadania de l´època de Zapatero.

Finalment, s´anuncia una Comissió de la Veritat sobre la Memòria Històrica amb possibles repercussions en la llibertat de càtedra, d´investigació i d´expressió. No fa molt de temps, parlàvem del consens de les forces constitucionals.



Hi ha escalada de violència a Catalunya?

francesc buixeda cabré santa pau

Des que es va engarjolar, per ordre judicial, part de la cúpula independentista, mentre la resta fugia a Europa, per por o per eludir responsabilitats, s´inicià un procés de resistència «pacífica», col·locant als carrers i edificis públics llaços grocs, pintant de groc senyals de trànsit, indicadors, semàfors, carreteres i pancartes demanant l´alliberament dels «presos polítics», en realitat «polítics presos», per les seves actuacions fora de la llei, la Constitució i l´Estatut d´autonomia.

El Govern segueix en el «procés», ho veiem dia a dia, amb manifestacions com: «restituirem el Govern, fem república, hem d´anar contra l´Estat, constitució del Consell de la República a Waterloo, afirmant que aquest serà l´Estat Major de Catalunya», i d´altres. Estem a la mateixa pantalla, amb mes contundència, però sense llum al final del túnel.

Ara el President, s´ha dirigit al Ministre de l´Interior de l´Estat, demanant la seva intervenció, perquè a Catalunya hi ha una «escalada de violència», hi ha ciutadans que retiren els llaços i pancartes. Per col·locar-los no els varen denunciar, però als que els retiren sí, i sancionar-los.

La Fiscal General ho va deixar clar, no hi ha delicte ni per part dels uns ni dels altres. Provocar enfrontaments entre la ciutadania catalana no millora la convivència, al contrari, augmenta el malestar general, ho creieu necessari?