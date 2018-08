El constructor arruïnat

Per un misteriós corriol amagat entre ridículs jardins situats a les afores de Girona, en una zona on hi ha uns blocs de pisos habitats per gent marginal, se'ns apareix un vell conegut. Veiem que porta el seu inseparable maletí de factures i diplomes dels seus anys de constructor/paleta, especulador... Com tants altres, el nostre interlocutor ha estat víctima de la punxada de la bombolla immobiliària.

Aquells anys, molts paletes i fins i tot manobres, es transformaren de la nit al dia en constructors autònoms de blocs de pisos i segones residències.

Sense tenir cap tipus de formació muntaren empreses, la majoria de les quals avui han hagut d'abaixar les persianes i malvendre els pisos i propietats; això els que no han estat embargats pels bancs o han caigut en mans de màfies de subhasters.

És la segona vegada que trobem aquest antic paleta transformat a constructor, que tenia un terreny de més de 1.000 m2 en el qual tenia xalet, piscina i magatzem.

Després d'arruïnar-se i perdre tots els seus béns i diners, ha viscut durant dos mesos a la intempèrie en dos matalassos sota un petit cobert, juntament amb la seva muller.

Avui, gràcies a l'ajut d'un amic, ha pogut trobar un petit piset que ha llogat per 500? al mes, en un dels llocs més marginals de Salt. Un home que havia nedat en l'abundància, ara comparteix habitatge amb magrebins i subsaharians.

L'home, que no acaba de pair aquest revés de la vida, no està amargat i lluita perquè un seu cunyat li pagui la legítima que li pertoca després del recent traspàs de la seva sogra.

El germà de la seva dona ha estat nomenat hereu de tot el patrimoni familiar, finques, cases i terres de conreu. Ara en Rovira li reclama 100.000 ? de la legítima, però el seu cunyat diu que també es troba sense calés i li ofereix acabar el litigi tancant un acord per 8.000?, una quantitat que el nostre interlocutor no està disposat a acceptar.

En Rovira li diu que si no té efectiu que li doni en espècies el que li toca a la seva germana. El nostre home està ressentit amb el seu parent perquè quan va ser assetjat pels bancs, que li reclamaven deutes, aquest no el va voler ajudar i li va dir que els ho regalés tot a les financeres. La solució era tornar a ajupir l'esquena i agafar la paleta de nou, treballant de sol a sol o bé entrar en política. De fet ja va intentar aconseguir l'alcaldia del seu poble, presentant-se pel PP.

La crisi econòmica s'ha endut per davant molts petits i grans empresaris de la construcció que han fracassat en la seva activitat econòmica i no només paletes, pel camí. La crisi també s'ha endut arquitectes, aparelladors i tot el sector de professionals que vivien del boom immobiliari.

I les pèrdues no han estat només econòmiques, en molts casos també s'hi han afegit problemes de salut com ara depressions. En el cas d'en Rovira aquestes afectacions psicosomàtiques l'han paralitzat diversos anys i l'han expulsat encara més del mercat de treball.

En Rovira se sent abandonat, té una mena de ràbia, impotència, i desesperació contra tothom. Parla malament de bancs, subhasters, antics empleats, arquitectes municipals que diu que a l'època de l'eufòria li falsificaven sense problemes valors de terrenys i que ara sembla que treballin a favor dels subhasters que acaben comprant-ho tot a cap preu. Ara es troba, ell que ho havia tingut tot, al carrer, com els propietaris dels pisos que va vendre que varen ser desnonants pels bancs pel fet de no poder afrontar els deutes.

En Rovira que coneix aquest món, ens explica que el seu no és un cas aïllat i ens parla que coneix altres col·legues que han tingut la mateixa sort que ell i que ara també estan arruïnats vivint com uns miserables en pisos marginals, apartaments a la costa o pensions de mala mort.

La majoria, a prop dels 80 anys també cobren pensions de misèria, atès que a la seva joventut cotitzaven el mínim com a autònoms i ara es troben cobrant subsidis irrisoris. Es per això que en Rovira ha posat les seves darreres esperances a cobrar la legítima de la seva dona. Ho té pelut!

Amics lectors, quines magnífiques novel·les es podrien escriure a partir de l'esperit rapinyaire de les perpètues crisis cícliques del renovat capitalisme. A on són els nous Balzac , Zola, Dickens, Galdós, Céline...?