El mur de l'estigma

Una bona amiga hondurenya, professora de la universitat pedagògica de Tegucigalpa, ha viatjat a Estrasburg per deixar la seva filla matriculada en un Grau de Literatures Romàniques. És clar, el primer que va fer aquesta amiga va ser buscar-li l'allotjament en un apartament o en una residència d'estudiants, tant li feia, el que l'importava era deixar la Meli en un lloc segur i en condicions. I el que creia que seria una gestió senzilla s'ha convertit en un pelegrinatge angoixant. Fa deu dies que està indignada per la desagradable sorpresa que pel fet de ser hondurenyes ningú els fa un contracte de lloguer. La negativa és immediata tan bon punt entrega el seu passaport, en el moment d'omplir la paperassa de la transacció. En aquell moment, l'arrendador es fa enrere amb el sol motiu que provenen d'Hondures.

Un estigma, en aquest cas ser d'aquest país centreamericà, és tan poderós que esdevé un obstacle insalvable, fa impedir que hom reconegui la realitat tal com és: rebutgen una professional universitària de prestigi al seu país que acompanya la seva filla a instal·lar-se en un país estranger per tal que cursi el seus estudis superiors. La discriminació de la qual han estat objecte és de magnituds intolerables, res a veure amb el tarannà obert i càlid amb el qual aquest poble acostuma a acollir sobretot els europeus. Tinc un record més que entranyable de quan vaig ser convidada a la universitat on treballa la Sandra, aquesta amiga, per impartir classes de competència comunicativa en el màster que ella coordinava aleshores. La calidesa amb la qual vaig ser acollida i l'atenció que em van dispensar en tot moment dista del tracte que elles han rebut a Europa, d'una percepció injusta i racista. És inadmissible comprovar que el prejudici i el rebuig segueixen estant a l'ordre del dia.