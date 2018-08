Prohibicions

En anteriors col·laboracions setmanals s'ha posat l'accent en algunes actuacions municipals lliures de tota sospita que s'han dut a terme a Lloret de Mar.

Així, s'ha esmentat la regulació restrictiva dels habitatges d'ús turístic (HUTS); l'atorgament de terrasses en l'avinguda Just Marlès en benefici d'uns quants negocis; la delimitació de la zona prohibida per anar sense samarreta i els anuncis imperatius dirigits als joves turistes per evitar sorolls nocturns.

Avui toca comentar la moció d'IC-EUiA de declarar les platges de Lloret com espais sense fum, esmenada per CIU, PSC i ERC-Avancem per limitar una decisió tan dràstica.

Vaja, que es va aprovar la restricció de fumar en tota la platja de tradició nudista de sa Boadella i a diferents zones de les platges de Lloret, Fenals, Treumal i la cala sa Somera de Canyelles. I la platja de Santa Cristina quedava exclosa. Potser els fumadors haurien demanat a la santa la seva intercessió per entendrir el cor dels inquisidors.

Aviat també es prohibiran les canyetes de plàstic dels refrescs que van a parar al mar.

I qui sap si més endavant es restringiran l'ús de cremes solars ara que s'ha descobert que la protecció solar dels banyistes allibera quantitats significatives de TiO2 (diòxid de titani), un contaminant nociu per a l'ecosistema marí.

El regidor de Medi Ambient embolica la troca quan al·lega que «no restringim el dret de fumar, però sí que extrapolem el que diu la llei, que és que no es pot fumar a prop d'espais escolars o de centres de salut». No està prohibit, però no es pot fumar!

Magnífic argument! És tan pedestre que podia servir per declarar Lloret com un poble lliure de fum! Tot arribarà.

Tampoc és prou convincent quan afirma que les zones escollides «concentren el turisme familiar i on hi ha espais d'entreteniment infantil tutelat, la biblioplatja o els esportius, en els que, per la seva pròpia naturalesa, és lògic que no es fumi».

Bé, malgrat tractar-se d'una opinió no contrastada, se li atorga el benefici del dubte.

Avui dia gairebé ningú nega que el tabac és perjudicial per a la salut, que provoca la contaminació de l'aire i que les burilles són un perill per a la flora i fauna.

Per tant, és fàcil afegir-se a la creuada dels governs per preservar el medi ambient, encara que moltes de les accions formin part de campanyes de propaganda política.

De fet, al llarg de les darreres setmanes, s'ha assenyalat regulacions, restriccions i recomanacions que, a la realitat, encobreixen prohibicions.

Tant fa que estiguin en ordenances municipals si s'arroguen competències inexistents o interpreten les lleis segons conveniència.

I és que l'afany dels polítics locals és imparable quan es tracta de prohibir.