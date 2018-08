Turisme a la baixa

El cap de setmana passat ens vam assabentar, des d'aquestes mateixes pàgines, de les primeres valoracions sobre la temporada turística que està a punt d'acabar, fetes per alguns representants del sector. Totes elles eren negatives. Em costaria molt poc, cercar ara els articles que he dedicat aquests últims anys precisament a aquest tema, per aixecar el dit i exclamar que «jo ja ho havia advertit». Per això crec que l'anàlisi més encertat és el de l' Àngela Galceran, gerent de L'ATA: «hi ha un percentatge de turistes que han retornat a països amb una situació que havia estat complicada però que ara ja s'ha normalitzat força, com Turquia, Tunísia o Egipte». Certament, després dels atacs i les amenaces terroristes que van patir alguns dels països de la ribera sud de la Mediterrània, vam poder gaudir d'uns anys de bonança, que ella anomena «de turisme prestat». Però crec que és un error atribuir la pèrdua d'aquests visitants exclusivament a circumstàncies alienes al control dels operadors catalans. Penso que toca fer un xic més d'autocrítica i de fer front a la incapacitat de fidelització mostrada pel sector del país.

Vaig quedar bocabadat quan la setmana passada vaig intentar reservar taula en un restaurant rosinc que visitava amb certa freqüència des de la seva inauguració. «No agafem reserves per després de les 21.30 h» em va explicar la cambrera, una noia molt simpàtica que hi treballa des del primer dia. Felicito l'inútil que és incapaç d'organitzar les reserves per a un segon torn, com fan la gran majoria de restaurants del món, però a mi ja m'han vist prou, perquè crec que així no es pot tractar cap client, però encara menys un client habitual. Un altre exemple de com abusen alguns de la bona fe dels clients el trobem a l'aeroport de Girona. Si un hi va amb avioneta pròpia, pot caure aleatòriament a les urpes de qualsevol de les dues empreses que es dediquen a fer el handling obligatori, una més o menys «honesta» que cobra uns 140 euros per la gestió (que bàsicament es redueix a traslladar la tripulació amb cotxe des de l'avioneta fins a la terminal) i una altre que cobra més de 500 per fer exactament el mateix. A Empuriabrava, el servei costa 40 euros i a Perpinyà, menys de 100. Sens dubte, la presència de centenars de jets privats durant els grans esdeveniments que tenen lloc a Montmeló hi tenen alguna cosa a veure, però l'abús em sembla impresentable.

Per postres, Girona ha perdut un dels grans impulsors de la divulgació dels seus atractius. La marxa d'en Ramón Ramos és una autèntica catàstrofe per al sector, perquè ell tenia l'extraordinària capacitat de saber distingir la viabilitat de les propostes que li feien amb la de gestionar políticament el Patronat, per tal de garantir-li els mitjans que una adequada promoció turística necessita. Ha fet molt bé el nou representant de la Generalitat a les nostres contrades, Pere Vila, d'emportar-se'l. Felicitats a tots dos.