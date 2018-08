«Al mercat fes-hi anar el més 'avispat'»

Els dies del mercat a la comarca de la Selva estan ben plantejats i faciliten als firaires i venedors ambulants muntar la parada tots els dies de la setmana. Els mercats eren espais alegres i animats, bulliciosos, plens de rumors, enganys i falòrnies, atès que no es tractava sols de debatre el preu d'un producte entre venedor i comprador, sinó que també era un lloc d'intercanvi de missatges; així circulaven les noticies entre els que no llegien la premsa, no tenien ràdio i encara no els hi havia arribat el telèfon.

Els preus en el mercat estan exposats al regateig i es produïen discussions sobre l'arbitrarietat i el favoritisme dels venedors que taxaven els productes; si els clients es queixaven massa, el firaire gabiejat els engegava a pastar fang. Quan hi havia confiança s'aprofitava l'avinentesa per fer negocis i encàrrecs.

Els comissionistes, una professió noble, popularment acceptada i admirada, car gaudien del prestigi de ser molt llestos, rondaven pels mercats cercant informacions de tota mena, especialment els interessava saber si algun propietari en declivi es volia vendre part del patrimoni. També el freqüentaven els tractants de bestiar i els negociants de la fusta tancaven transaccions econòmiques entre propietaris, pagesos i negociants.

S'ha atribuït la influència que exercí sobre el filòsof Heràclit, qui interpretà el ser en un procés incessant de canvi, la seva ciutat natal, Efes, pròspera i oberta, i especialment el mercat, que figurà ser el més important durant segles com el pont entre occident i orient, fins i tot, inspirà a Shakespeare una suculent comèdia d'embolics on les dones i els homes entremaliats canvien de parella alegrement. En aquell comerç de mercaderies els bens s'intercanviaven per diners i els diners per béns; allà s'hi congregava gent de llengües i cultures diverses que es mesclaven i els narradors explicaven contes, facècies, plasenteries i aventures fantàstiques.

Moltes persones del meu poble, Arbúcies, el dissabte anaven a vendre queviures al mercat de Vic o Girona; viatjaven amb autobusos tartana i per carreteres en mal estat. Un trajecte pesat amb molta gent carregada de cistells, alguns amb aviram. El de Girona estava manat per un conductor que es parava sovint per anar fer el toc, convidat per la pagesa, o simplement s'aturava i anunciava en veu alta que anava a canviar l'aigua de les olives. Els més joves protestaven dient-li que accelerés perquè ja eren les quatre de la tarda i no havíem dinat. Ens responia que en el seu autocar s'hi havia de pujar menjat i begut.

El dia del mercat al poble era el diumenge; un bon dia perquè tothom celebrava la festa i els botigues i hostalers feien calaix. La gent podia dedicar a pleret i alegrement les hores a les activitats que més els plaïen, xerrar al bar, jugar a cartes, fer el vermut, aprofitar els matins per treballar els horts i les dones anaven al mercat a comprar verdures i fruita, ous, conills i pollastres, estris per la cuina, gerros, plats i peces de roba. També es venien sabates i ungüents miraculosos de serpent que curaven ferides, constipats, grips, trencament d'ossos.

Les botigues posaven la parada carregada de mercaderies al carrer per animar els clients i la de roba dels pares era massa grossa i a mi, nen petit, em tocava desparar-ho tot. Anaven a missa aviat perquè a les nou començaven les vendes. En aquells anys era obligatori anar dejú a missa, per això algunes fondes preparaven uns copiosos esmorzars no sols per a la gent del camp que arribaven cansats, després d'haver trescat més de dues o tres hores, sinó també per a molts vilatans que feien un esmorzar de forquilla: mandonguilles amb pop, cap, pota i tripa, bacallà amb samfaina, menuts, vedella amb bolets, sang i fetge: tot un mosaic del que s'anomena la cuina pobra.

Les parades de roba, especialment la del venedor de flassades posava de molt mal humor als pares perquè significava una competència deslleial. M'agradava escoltar-lo car era un xarlatà professional d'una xerramenta eficaç, ocurrent i salat, amb trucs d'oratòria hàbilment assajats. Congregava una munió que s'embadalia amb la seva facúndia verbal.

Venien forasters al mercat perquè era l'únic de la contrada que es celebrava en diumenge. Molts homes s'entaulaven per fer un bon dinar i passaven la tarda xerrant amb els amics. L'àpat consistia en menges fortes i picants de cassoles grasses, que havien sigut fornejades de bon matí, uns guisats que exigien un pausat xup-xup. Les flaires, els fums olorosos, emanaven de tots els hostals i s'ensumaven de lluny i despertaven la gola. Igual que els bars, cada un tenia una fragància diferent, el més fi desprenia un aroma sec de ginebra amb Martini i de tabac ros, un altre més popular a fritada i a vermut corrent i la bodega a vi aspre del terreny i una sento de caliquenyos.

De petit m'encuriosien els comensals de la fonda del davant de casa; endrapaven molt, bevien molt i discutien massa i abordaven algun tema ultrapassant la subtilesa del llenguatge per dirimir-lo a cops de puny. Homes rudes, de carn de roure, alts i cepats, els baixets i rabassuts també eren forçuts i fornits i d'una manotada em podien enviar dalt del campanar.

Els diumenges gent de la banda de Barcelona venien a proveir-se de bulls, botifarres, mandonguilles i pa de pagès. Es quedaven a dinar perquè la cuina era molt robusta, honesta (potser no massa neta) i emplenava les panxes; ningú s'aixecava amb gana de la taula i ben proveïts se'n tornaven a llurs cases.