El destí de la mòmia

Els que hem viscut bona part de la nostra existència durant la dictadura de Franco sabem que el general del Ferrol usava maneres de fer pròpies d'un sàtrapa oriental. Es feia dir «Caudillo» i «Generalísimo» (és a dir, general en grau superlatiu); encunyava moneda amb la seva efígie i una llegenda que atribuïa la font de tot el seu poder a la «gràcia de Déu»; proposava al Vaticà el nomenament de bisbes; entrava en les esglésies sota pal·li; es feia acompanyar d'una vistosa guàrdia mora (la utilització d'una tropa mercenària magribina per defensar la civilització cristiana és un sarcasme històric insuperable); i va acabar restaurant la monarquia borbònica en designar com a rei d'Espanya Joan Carles I («nomeno successor meu, a títol de Rei ...», va deixar escrit en el seu testament polític).

Per tant, a ningú va estranyar que, a imitació de Felip II, ordenés construir al municipi de San Lorenzo del Escorial un gegantí monument funerari destinat a servir d'enterrament a combatents dels dos bàndols enfrontats en la Guerra Civil. Les obres van començar el 1940, van concloure el 1958 i en el curs d'aquestes van ser utilitzats, com a treballadors sense sou, presoners del derrotat exèrcit republicà. La identificació dels cadàvers de tots els allí sepultats és pràcticament impossible ja que estan barrejats els uns amb els altres i molts d'ells confosos amb elements de la mateixa construcció. No obstant això, les tombes de més relleu i més fàcils de reconèixer són les del mateix Francisco Franco i de José Antonio Primo de Rivera, El primer a arribar-hi va ser el fundador de la Falange Espanyola no sense abans complir un atzarós pelegrinatge. Primer (1936) va ser enterrat a Alacant després d'haver estat afusellat en compliment d'una sentència per rebel·lió militar. Després (1939) les seves restes van ser traslladats al monestir de l'Escorial (lloc d'enterrament dels reis d'Espanya) a espatlles d'una comitiva funerària que s'anava rellevant en la tasca amb acompanyament de torxes i trets a l'aire. I més tard (1958) arriba al Valle de los Caídos amb semblant parafernàlia.

Es rumorejava aquests dies que també es remouria la seva tomba al mateix temps que la de Franco, però la vicepresidenta del Govern va aclarir que José Antonio és també una víctima de la Guerra Civil i per tant té tot el dret a quedar-s'hi, si bé en un lloc no tan destacat com el que actualment ocupa. Una declaració que ens fa pensar que el govern de Sánchez té el propòsit de respectar l'objectiu de Franco que el faraònic monument serveixi de lloc d'enterrament de combatents dels bàndols enfrontats en la contesa fratricida.

Curiosament, no hi ha constància documental que el dictador hagués expressat mai la seva voluntat de ser enterrat en aquell lloc ni ordenat cap obra en previsió d'això. El que fa recaure tota la responsabilitat de l'elecció en el Rei Joan Carles I, ja Cap de l'Estat, i en Arias Navarro, que era el seu president del Govern, a més de ploranera oficial del Regne.

El que passi amb la mòmia de Franco (en òptim estat de conservació després d'haver estat embalsamada) encara donarà lloc a episodis rocambolescos. Perquè el problema de fons és el que es fa amb el Valle de los Caídos, no amb les restes del dictador.