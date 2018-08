Tinc un nosequè amb el mes de setembre. És un mes estrany, desigual, contradictori, una mica com nosaltres. És el mes que marca la fi de l'estiu i el retorn a les dinàmiques quotidianes, el retorn a escola i a la feina, la represa dels pensaments ajornats. Fa calor, però no tanta, i a vegades fa fred, però no és insostenible. No té competències exclusives: tot el que hi succeeix està subjecte a un principi d'incertesa. Algunes coses que hi passen reben l'atribut de «nou» (el curs escolar, les temporades televisives, el calendari legislatiu) però en realitat no ho són, simplement es reinicien. El setembre és paradoxal, perquè aquest reinici porta implícit l'acceptació d'un crepuscle, el de l'estiu, i està condemnat a ser vist com un comiat i no com una benvinguda. Però el setembre és apassionant, perquè és on poses a prova la teva capacitat per ser feliç més enllà de l'oci i les vacances. Sí, hi has de deixar enrere algunes emocions, hi has d'acceptar determinades inèrcies, però també és el pont en què pots prendre les millors decisions mentre el travesses. És com un portal entre dos mons, la possibilitat d'apropiar-te de les teves evolucions i fer-les tangibles. El meu setembre sempre, sempre ha estat catàrtic. Hi vaig néixer (la meva àvia també, i el mateix dia), i és on he pres més consciència de les meves transformacions. És el de la cançó de Earth, Wind & Fore ( Do you remember the 21st night of September?/ Love was changing the minds of pretenders / While chasing the clouds away). És quan acostumo a acabar llibres i començar-ne de nous, i quan se m'han presentat projectes que acaben essent cabdals. És quan he fet balanç dels fracassos i he provat de convertir-los en èxits. Algunes de les millors coses de la meva vida han passat durant el setembre. Hi ha una persona molt popera, per exemple, que «és» setembre, perquè és durant aquest mes que s'ha tornat essencial. És cert que aquest mes implica rutina, implica resignació. Mai no és fàcil adaptar-se a allò que percebem com a rutinari, perquè sentim que ens estanca. Però al final, la nostra veritable personalitat es manifesta en aquella escletxa que s'obre entre la quotidianitat i el somni, entre les obligacions i els anhels. És aquí on aprenem a entendre'ns, a agafar el millor de l'ahir per redefinir l'avui. És una lluita, i constant, però és pot guanyar. I no és cap casualitat que comenci sempre el setembre: el mes meravellosament incert.