Fàbrica de milionaris

Segurament sense pretendre-ho, el Govern de Veneçuela havia convertit en milionaris tots els seus ciutadans sense excepció en situar en 5.000.000 de bolívars el sou mínim per assalariat. Per desgràcia, l'alegria dura poc a casa del pobre –i fins i tot a la del milionari–, de tal manera que fa una setmana més o menys, la mateixa autoritat competent va ordenar treure'ls 5 zeros als bitllets. La xifra de potentats va baixar als nivells habituals de qualsevol altre país, com és natural.

La mesura adoptada per Maduro, modest amb els seus propis èxits, és del tot coherent. No estaria bé que un règim socialista i revolucionari tingués el major nombre de gent adinerada del món.

Com és ben sabut, alguns teòrics del socialisme (no tots ni fins i tot la majoria, per fortuna) sostenen que cal acabar amb els rics; quan el més lògic seria buscar la desaparició dels pobres. Les socialdemocràcies europees han fet interessants avenços en aquesta última i més raonable direcció; però el socialisme tropical va per un altre camí.

En els tròpics tot és exuberant: i això inclou el creixement del valor facial dels bitllets. Ja que no podia acabar amb la pobresa, àrdua tasca fins i tot en països del Primer Món, el líder del socialisme del segle XXI va optar per convertir tots els seus ciutadans en milionaris. Encara que fos amb bitllets de poc més valor de compra que els del joc del Monopoly, que tampoc és cosa d'entrar en detalls.

El de Veneçuela, tot s'ha de dir, no és l'únic cas de conversió del poble en gent teòricament milionària al llarg de la Història. Al començament dels anys vint del passat segle, Alemanya va arribar a imprimir bitllets per un valor de cent milions de marcs que, més que fabulós, era de pura faula. No era infreqüent que les mestresses de casa acudissin a la compra amb un carretó ple de diners o que, en els moments zenitals de la hiperinflació, moltes d'elles usessin els bitllets per alimentar el foc de les estufes. Resultava més barat que comprar llenya amb ells.

Més recentment –farà cosa d'una dècada–, el Govern de Zimbabwe va batre aquest rècord amb la impressió de bitllets de cinc-cents milions de dòlars zimbabuesos, que equivalien a dos dòlars americans.

Així i tot, els preus es duplicaven cada 24 hores, fet que va obligar a emetre un bitllet de deu mil milions. Incapaços de contenir l'onada, les autoritats de l'antiga Rhodèsia van optar pel mètode que ara semblen haver-los copiat les de Veneçuela. Li van treure 10 zeros a la moneda, de tal manera que un bitllet de 10.000 milions de dòlars de Zimbabwe així podat va passar a equivaler a un dòlar USA.

La conseqüència de semblant descontrol monetari va ser que el país africà va perdre la seva moneda per acollir-se a les transaccions en dòlars, euros i rands de la veïna Sud-àfrica. Vistos els paral·lelismes, no és improbable que el mateix acabi per succeir a la Veneçuela d'avui, milionària en papers de la qual fugen en massa els seus teòricament acabalats ciutadans.

Potser tot això tingui el seu origen en la creença una mica exagerada que l'economia pot ser dirigida des del govern i que els diners es creen sense més que fent anar la màquina d'imprimir bitllets. A la vida real, aquests assumptes acostumen a ser molt més complexos que la simple fabricació de milionaris del Monopoly.