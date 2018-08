L'any dels molts anys

Les dates del naixement o la mort dels grans personatges solen servir-nos d'excusa per difondre, revisar i fer balanç de la seva obra. No estic gens en desacord amb aquest criteri, però, trobo que, des de les nostres institucions, s'haurien de marcar millor els límits i prioritzar. S'hauria de procurar reduir el nombre de celebracions, per evitar que sorgeixin com bolets, s'acumulin i, al final, s'encavalquin sense mesura, de manera que, en comptes d'il·luminar-nos, els anys dels uns s'acaben fent ombra amb els dels altres. I els pobres homenatjats, no hi tenen cap culpa.

Fixem-nos-hi: enguany fem coincidir el 150è aniversari dels naixements de Pompeu Fabra, Aureli Capmany i Francesc d'Assís Vidal i Barraquer amb el centenari dels de Montserrat Abelló, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo i Raimon Panikkar. Al pack, hi hem d'afegir la commemoració dels 550 anys de la mort de Joanot Martorell; dels 90 de la d' Ignasi Iglésias; dels 80 de la de Bartomeu Rosselló-Porcel; dels 50 de les de Carles Fages de Climent i Aureli Maria Escarré; dels 25 de les de Quima Jaume, Vicent Andrés Estellés i Josep Maria Llompart; i dels vint de la desaparició de Jaume Fuster i Maria Mercè Marçal.

Convindreu amb mi que, ni que ens ho proposéssim, podríem assimilar els mèrits artístics, humanistes i culturals de tots plegats. Si aquest 2018 només haguéssim celebrat la meitat dels anys que celebrem, s'hauria evitat la dispersió d'esforços i els hauríem pogut difondre i explicar molt millor. De vegades, menys pot ser bastant més.