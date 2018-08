Posar al davant les experiències

Diuen els que hi entenen que això del turisme consisteix a viure experiències més enllà d'allò que coneixíem fins ara, que eren ofertes estandarditzades de sol i platja. I no sé si s'hi han fixat però a les comarques gironines els darrers anys han aparegut tantes experiències que no seria possible posar-les en un catàleg, però que requeririen una certa atenció, en el sentit que avui l'oferta turística pot triar i remenar per configurar continguts, tants com vulgui.

Per resumir-ho, des de poder esmorzar entre vinyes, com és el cas del Celler de la Vinyeta, veure el procés d'elaboració de sucs de poma naturals i sopar enmig dels camps com passa amb l'oferta del Mooma, baixar el Ter en Caiac o fer la ruta en bicicleta des del naixement del riu a la desembocadura o acabar fent tastets en alguns dels festivals amb reminiscències hippies que s'han implantat a la costa, com és el cas del White Summer a Pals o del Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Ja ho veuen, avui podem oferir als visitants tantes experiències com calgui per vestir l'oferta més enllà dels clàssics i genèrics turisme esportiu, turisme gastronòmic o turisme cultural.

Ho dic perquè tots coincideixen que aquest estiu la cosa no ha acabat de rutllar i les ocupacions turístiques no han estat a l'alçada malgrat que no arribi a poder considerar-se una mala temporada. Potser, i pensant a mitjà termini, cal començar a posar l'accent en totes aquestes experiències ja consolidades però que encara tenen molt recorregut per davant per captar nous nínxols de mercat i de turistes, amatents a viure noves sensacions.

Sempre he defensat que ha arribat l'hora que l'hoteler perdi protagonisme davant el territori i que allò que de debò importa és el contingut que ens pot oferir aquest territori. Ja serem a temps de trobar un llit amb els serveis complementaris adequats. Avui ja no es pot entendre l'hotel, el càmping o l'apartament com a epicentre de l'oferta, tenint com tenim moltes altres opcions per viure experiències i molt més atractives que qualsevol allotjament o, si més no, amb continguts i relats molt potents.